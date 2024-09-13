Небензя рассказал в ООН про концентрационные лагеря в Курской области

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Небензя, Антониу Гутерриш. stock , Небензя Василий, stock
Небензя рассказал ООН о создании ВСУ концлагерей в Курской области Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя доложил организации о существовании концентрационных лагерей в населенных пунктах, контролируемых Вооруженными силами Украины в Курской области. Об этом он сообщил на заседании Совета безопасности.

«РФ располагает свидетельствами того, что в ряде контролируемых ВСУ населенных пунктов создано подобие концентрационных лагерей», — заявил Небензя во время заседания ООН. Он дополнил, что от 70 до 100 граждан подверглись насилию в подвалах интерната в городе Суджи. По его словам, эти действия являются серьезным нарушением прав человека и требуют внимания международного сообщества.

Ранее МИД РФ сообщил о создании ВСУ концлагерей в Курской области. Согласно их информации, иностранные репортеры незаконно въехали на территорию региона в сопровождении украинских сил. Предполагается, что целью их пребывания является сокрытие фактов о преступлениях, совершенных Киевом в отношении мирного населения региона.

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя доложил организации о существовании концентрационных лагерей в населенных пунктах, контролируемых Вооруженными силами Украины в Курской области. Об этом он сообщил на заседании Совета безопасности. «РФ располагает свидетельствами того, что в ряде контролируемых ВСУ населенных пунктов создано подобие концентрационных лагерей», — заявил Небензя во время заседания ООН. Он дополнил, что от 70 до 100 граждан подверглись насилию в подвалах интерната в городе Суджи. По его словам, эти действия являются серьезным нарушением прав человека и требуют внимания международного сообщества. Ранее МИД РФ сообщил о создании ВСУ концлагерей в Курской области. Согласно их информации, иностранные репортеры незаконно въехали на территорию региона в сопровождении украинских сил. Предполагается, что целью их пребывания является сокрытие фактов о преступлениях, совершенных Киевом в отношении мирного населения региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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