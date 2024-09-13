Небензя рассказал в ООН про концентрационные лагеря в Курской области

13 сентября 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

Небензя рассказал ООН о создании ВСУ концлагерей в Курской области Фото: Пресс-служба Совета Федерации новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя доложил организации о существовании концентрационных лагерей в населенных пунктах, контролируемых Вооруженными силами Украины в Курской области. Об этом он сообщил на заседании Совета безопасности. «РФ располагает свидетельствами того, что в ряде контролируемых ВСУ населенных пунктов создано подобие концентрационных лагерей», — заявил Небензя во время заседания ООН. Он дополнил, что от 70 до 100 граждан подверглись насилию в подвалах интерната в городе Суджи. По его словам, эти действия являются серьезным нарушением прав человека и требуют внимания международного сообщества. Ранее МИД РФ сообщил о создании ВСУ концлагерей в Курской области. Согласно их информации, иностранные репортеры незаконно въехали на территорию региона в сопровождении украинских сил. Предполагается, что целью их пребывания является сокрытие фактов о преступлениях, совершенных Киевом в отношении мирного населения региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя доложил организации о существовании концентрационных лагерей в населенных пунктах, контролируемых Вооруженными силами Украины в Курской области. Об этом он сообщил на заседании Совета безопасности. «РФ располагает свидетельствами того, что в ряде контролируемых ВСУ населенных пунктов создано подобие концентрационных лагерей», — заявил Небензя во время заседания ООН. Он дополнил, что от 70 до 100 граждан подверглись насилию в подвалах интерната в городе Суджи. По его словам, эти действия являются серьезным нарушением прав человека и требуют внимания международного сообщества. Ранее МИД РФ сообщил о создании ВСУ концлагерей в Курской области. Согласно их информации, иностранные репортеры незаконно въехали на территорию региона в сопровождении украинских сил. Предполагается, что целью их пребывания является сокрытие фактов о преступлениях, совершенных Киевом в отношении мирного населения региона.