Бизнес-империя, особняк на Рублевке, люксовые авто: что оставил после смерти Александр Масляков

Основатель КВН Александр Масляков оставил многомиллионное наследство, которое без семейных скандалов отойдет его близким. За десятилетия работы телеведущий нажил приличный капитал. Адвокат Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» Алексей Станкевич в разговоре с корреспондентом URA.RU объяснил, как будет поделено наследство Маслякова.
Главное наследие ведущего — телевизионное творческое объединение «АМиК», именно оно занимается производством КВН и других развлекательных проектов, а также владеет несколькими фирмами. За семь месяцев до смерти Масляков переписал компанию на сына. Компания владеет тремя структурами, которыми руководит невестка ведущего Ангелина. Она курирует ООО «Дом КВН» (которая управляет концертным залом «Планета КВН»), ООО «КВН Кафе» и ООО «КВН Сувенир».
Согласно данным сайта «Спарк-Интерфакс», в 2023 году доход компании составил 1,3 млрд рублей, а расходы были чуть больше 1 млрд рублей. В бухгалтерском отчете отмечается, что личные выплаты, которые получили владельцы «АМиК» от компании, составили 84 млн рублей.
При этом о личных доходах Маслякова почти ничего неизвестно. В 2021 году его называли самым богатым телеведущим страны и озвучивали годовой доход в 500 млн рублей. И эта сумма складывалась исключительно из съемок новых выпусков КВН. Не секрет, что команды-участники КВН ничего не получают за игры. Наоборот, они еще и платят членские взносы, которые им предоставляют спонсоры.
Что касается личных приобретений Маслякова, то и тут есть, чем похвастаться. По данным из открытых источников, в 2019 году ведущий приобрел дом на Рублевке площадью 654 кв. м, расположенный на участке 36 соток. В нем есть бассейн площадью 56 кв. м, сауна. В особняке встроенный гараж на два автомобиля. Стоимость дома при покупке составляла порядка 400 млн рублей. Особняк находится в 50 минутах езды от Красной площади. Известно, что в Москве у Александра Маслякова есть квартира площадью 200 кв. м.
Что касается автомобильного парка телезвезды, то сам ведущий КВН передвигался на «Майбахе», который когда-то стоил 10 млн рублей. Известно, что в гараже Масляковых есть минивэн KIA и Range Rover. На всех номерах авто есть буквы КВН.
«В Российской Федерации наследование происходит в двух вариантах: либо по завещанию, либо — по закону, — говорит Адвокат Международной коллегии адвокатов „Санкт-Петербург“ Алексей Станкевич. — Завещание — это последняя воля наследодателя, в которой он определяет круг наследников и то имущество, которое каждому из них причитается. В случае отсутствия завещания наследование происходит по закону в соответствии с очередями. В данном случае будет наследовать первая очередь, то есть супруга и сын.
Что касается долевого раздела, то наследники наследуют имущество в равных долях, так как они относятся к одной и той же очереди. В этой связи все имущество, которое принадлежало на момент смерти Маслякову, будет разделено в равных долях между двумя наследниками: супругой и сыном. Это не касается того, что выбыло из владения — компания, переписанная на сына до смерти ведущего», — объяснил правозащитник.
Александр Масляков скончался 8 сентября. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым ведущий боролся два года. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Ранее URA.RU со ссылкой на ритуальщика Стаса Барецкого сообщал, какой гроб выбрали родные для Маслякова.
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