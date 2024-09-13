Свердловский министр ЖКХ заявил о катастрофическом дефиците коммунальщиков

Свердловский министр ЖКХ Смирнов: коммунальщики вынуждены работать за двоих

13 сентября 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

Николай Смирнов озвучил среднюю зарплату в сфере ЖКХ Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области из-за серьезного дефицита кадров в сфере ЖКХ коммунальщики вынуждены работать за двоих. Это связано с низким уровнем дохода специалистов. Об этом заявил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. «Они работают сутки через сутки. Я от себя всегда им говорю искреннее „спасибо“ по окончанию отопительного сезона. Они закрывают свой функционал, функционал своего напарника, но работы всегда выполняются в тяжелых условиях», — сказал чиновник в эфире «Четвертого канала». По его словам, особо не хватает электриков, сварщиков, технарей, бригадиров и руководителей групп, потому что средняя зарплата в отрасли на десятки процентов ниже, чем во многих других сферах. «Средняя зарплата по отрасли 30 тысяч с небольшим», — подчеркнул Смирнов. Ранее глава фонда капитального ремонта региона Станислав Суханов призвал рожать, чтобы побороть дефицит электриков. Он отметил, что нехватка рабочих сказывается на количестве отремонтированных домов и сроках ремонта, что повлияет на невыполнение программы капремонта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области из-за серьезного дефицита кадров в сфере ЖКХ коммунальщики вынуждены работать за двоих. Это связано с низким уровнем дохода специалистов. Об этом заявил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. «Они работают сутки через сутки. Я от себя всегда им говорю искреннее „спасибо“ по окончанию отопительного сезона. Они закрывают свой функционал, функционал своего напарника, но работы всегда выполняются в тяжелых условиях», — сказал чиновник в эфире «Четвертого канала». По его словам, особо не хватает электриков, сварщиков, технарей, бригадиров и руководителей групп, потому что средняя зарплата в отрасли на десятки процентов ниже, чем во многих других сферах. «Средняя зарплата по отрасли 30 тысяч с небольшим», — подчеркнул Смирнов. Ранее глава фонда капитального ремонта региона Станислав Суханов призвал рожать, чтобы побороть дефицит электриков. Он отметил, что нехватка рабочих сказывается на количестве отремонтированных домов и сроках ремонта, что повлияет на невыполнение программы капремонта.