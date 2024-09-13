Жители ХМАО стали активно раскупать дешевые квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане раскупают однокомнатные квартиры
Югорчане раскупают однокомнатные квартиры Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе вырос интерес к дешевой недвижимости. Покупатели в первую очередь разбирают доступные однокомнатные квартиры, рассказали URA.RU в компании «Этажи».

«Сейчас наблюдается интерес покупателей к самым недорогим и выгодным предложениям. Грубо говоря, например, это „однушки“ нового и старого фонда. Это как самые доступные по цене, так и самые „вкусные“ предложения в средней и высокой ценовых категориях», — рассказывает руководитель отдела новостроек филиала компании в Нижневартовске Александр Лещев.

На фоне этой тенденции у покупателей также возник интерес к недвижимости, которая уже долгое время выставлена на продажу. «К некоторым квартирам, которые несколько месяцев вообще спросом не пользовались, сейчас к ним пошел интерес», — уточняет риелтор.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стало популярно менять старые квартиры на новые от застройщиков. По словам эксперта в сфере строительства и гендиректора «СРО „ОПУС“ Сергея Чабана, трейд-ин в сфере недвижимости может быть выгоден и для покупателей, и для девелоперов.

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В Ханты-Мансийском автономном округе вырос интерес к дешевой недвижимости. Покупатели в первую очередь разбирают доступные однокомнатные квартиры, рассказали URA.RU в компании «Этажи». «Сейчас наблюдается интерес покупателей к самым недорогим и выгодным предложениям. Грубо говоря, например, это „однушки“ нового и старого фонда. Это как самые доступные по цене, так и самые „вкусные“ предложения в средней и высокой ценовых категориях», — рассказывает руководитель отдела новостроек филиала компании в Нижневартовске Александр Лещев. На фоне этой тенденции у покупателей также возник интерес к недвижимости, которая уже долгое время выставлена на продажу. «К некоторым квартирам, которые несколько месяцев вообще спросом не пользовались, сейчас к ним пошел интерес», — уточняет риелтор. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стало популярно менять старые квартиры на новые от застройщиков. По словам эксперта в сфере строительства и гендиректора «СРО „ОПУС“ Сергея Чабана, трейд-ин в сфере недвижимости может быть выгоден и для покупателей, и для девелоперов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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