Жители ХМАО стали активно раскупать дешевые квартиры

В Ханты-Мансийском автономном округе вырос интерес к дешевой недвижимости. Покупатели в первую очередь разбирают доступные однокомнатные квартиры, рассказали URA.RU в компании «Этажи».
«Сейчас наблюдается интерес покупателей к самым недорогим и выгодным предложениям. Грубо говоря, например, это „однушки“ нового и старого фонда. Это как самые доступные по цене, так и самые „вкусные“ предложения в средней и высокой ценовых категориях», — рассказывает руководитель отдела новостроек филиала компании в Нижневартовске Александр Лещев.
На фоне этой тенденции у покупателей также возник интерес к недвижимости, которая уже долгое время выставлена на продажу. «К некоторым квартирам, которые несколько месяцев вообще спросом не пользовались, сейчас к ним пошел интерес», — уточняет риелтор.
Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стало популярно менять старые квартиры на новые от застройщиков. По словам эксперта в сфере строительства и гендиректора «СРО „ОПУС“ Сергея Чабана, трейд-ин в сфере недвижимости может быть выгоден и для покупателей, и для девелоперов.
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