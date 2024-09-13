Дочь жительницы дома в Перми, где обрушилась стена, обратилась к следователям

Дочь жительницы дома в Перми на улице Клары Цеткин, 13 написала жалобу в следственный комитет. Ее мать после обрушения стены в этом доме увезли в больницу с инсультом.
«Я написала в следственный комитет, жду ответа», — пишет 59.ru со ссылкой на дочь жительницы дома Анну. Девушка считает, что обрушение стены в доме произошла из-за халатности должностных лиц. Она хочет привлечь их к ответственности.
Ранее URA.RU рассказало, что 11 сентября в доме на улице Клары Цеткин, 13 обрушилась стена. Жильцы предупреждали управляющую компанию и администрацию о том, что в стенах огромные трещины. Одну из жительниц увезли в больницу с инсультом. Другие пермяки не пострадали. Для них подготовили места временного размещения.
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