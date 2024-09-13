Дочь жительницы дома в Перми, где обрушилась стена, обратилась к следователям

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермячка хочет наказать виновных
Пермячка хочет наказать виновных Фото:

Дочь жительницы дома в Перми на улице Клары Цеткин, 13 написала жалобу в следственный комитет. Ее мать после обрушения стены в этом доме увезли в больницу с инсультом.

«Я написала в следственный комитет, жду ответа», — пишет 59.ru со ссылкой на дочь жительницы дома Анну. Девушка считает, что обрушение стены в доме произошла из-за халатности должностных лиц. Она хочет привлечь их к ответственности.

Ранее URA.RU рассказало, что 11 сентября в доме на улице Клары Цеткин, 13 обрушилась стена. Жильцы предупреждали управляющую компанию и администрацию о том, что в стенах огромные трещины. Одну из жительниц увезли в больницу с инсультом. Другие пермяки не пострадали. Для них подготовили места временного размещения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дочь жительницы дома в Перми на улице Клары Цеткин, 13 написала жалобу в следственный комитет. Ее мать после обрушения стены в этом доме увезли в больницу с инсультом. «Я написала в следственный комитет, жду ответа», — пишет 59.ru со ссылкой на дочь жительницы дома Анну. Девушка считает, что обрушение стены в доме произошла из-за халатности должностных лиц. Она хочет привлечь их к ответственности. Ранее URA.RU рассказало, что 11 сентября в доме на улице Клары Цеткин, 13 обрушилась стена. Жильцы предупреждали управляющую компанию и администрацию о том, что в стенах огромные трещины. Одну из жительниц увезли в больницу с инсультом. Другие пермяки не пострадали. Для них подготовили места временного размещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...