Зеленский обиделся на Запад из-за отказа бить вглубь России

Зеленский: Запад фактически отказался снабжать Киев дальнобойными ракетами

12 сентября 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский считает, что на самом деле Запад не разрешает использовать Киеву дальнобойное оружие Фото: Официальный сайт президента Украины Украинский лидер Владимир Зеленский выступил с претензией к странам Запада, которые отказываются поставлять дальнобойное оружие на Украину и не дают разрешение Киеву для ударов вглубь России использовать имеющееся. Его слова передает УНИАН. Он также подчеркнул, что снятие ограничений некоторыми странами являются фиктивными. «Если можно применять соответствующее оружие, вы видите его результат по враждебным целям. <…> Я на сегодняшний день не вижу результатов действий соответствующего оружия. <…> Если снимаются ограничения на какое-то оружие, к которому нет ракет, — это не снятие ограничений. Это другой вид, как не давать положительного решения по применению соответствующего оружия», — заявил Зеленский. Его слова передает telegram-канал УНИАН. Ранее Великобритания предоставила Украине право использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по российской территории. Об этом писала газета The Guardian. После Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план по использованию дальнобойного вооружения. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уверен, что Запад окончательно дал «зеленый свет» на использование оружия. Разрешение США на удары Украины вглубь территории РФ станет шагом к третьей мировой войне, считает американский предприниматель Илон Маск, передает RT. Последствия для США могут быть огромными, сообщает MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский выступил с претензией к странам Запада, которые отказываются поставлять дальнобойное оружие на Украину и не дают разрешение Киеву для ударов вглубь России использовать имеющееся. Его слова передает УНИАН. Он также подчеркнул, что снятие ограничений некоторыми странами являются фиктивными. «Если можно применять соответствующее оружие, вы видите его результат по враждебным целям. <…> Я на сегодняшний день не вижу результатов действий соответствующего оружия. <…> Если снимаются ограничения на какое-то оружие, к которому нет ракет, — это не снятие ограничений. Это другой вид, как не давать положительного решения по применению соответствующего оружия», — заявил Зеленский. Его слова передает telegram-канал УНИАН. Ранее Великобритания предоставила Украине право использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по российской территории. Об этом писала газета The Guardian. После Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план по использованию дальнобойного вооружения. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уверен, что Запад окончательно дал «зеленый свет» на использование оружия. Разрешение США на удары Украины вглубь территории РФ станет шагом к третьей мировой войне, считает американский предприниматель Илон Маск, передает RT. Последствия для США могут быть огромными, сообщает MK.RU.