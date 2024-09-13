Стало известно, почему бывший замминистра обороны не обжаловал свой арест

Павел Попов не обжаловал арест из-за нежелания появляться перед журналистами

13 сентября 2024 в 21:32 Размер текста - 17 +

Журналисты задавали Попову провокационные вопросы на заседании Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Бывший замминистра обороны Павел Попов не обжаловал свой арест из-за нежелания снова появляться перед журналистами. Об этом адвокат генерала Игорь Дюкин сообщил в разговоре с «Коммерсантом». «Для человека, который 55 лет отдал службе родине, они (вопросы журналистов — прим. URA.RU) были оскорбительными», — рассказал адвокат изданию. Он добавил, что журналисты, направив объективы на Попова, задавали генералу провокационные вопросы. На заседании 29 августа, где бывшему замминистра обороны избирали меру пресечения, присутствовали корреспонденты. Они спрашивали, правда ли у Попова нашли зарегистрированное на доверенных лиц имущество общей стоимостью 500 миллионов рублей, отмечает «Коммерсант». Журналисты также интересовались, что генерал больше любит — родину или свой загородный дом. Ранее Дюкин сообщил, что имущество Попова, которое было арестовано, по-прежнему остается в его собственности. В разговоре с ТАСС адвокат рассказал, что дальнейшие действия с имуществом станут известны только после вынесения приговора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший замминистра обороны Павел Попов не обжаловал свой арест из-за нежелания снова появляться перед журналистами. Об этом адвокат генерала Игорь Дюкин сообщил в разговоре с «Коммерсантом». «Для человека, который 55 лет отдал службе родине, они (вопросы журналистов — прим. URA.RU) были оскорбительными», — рассказал адвокат изданию. Он добавил, что журналисты, направив объективы на Попова, задавали генералу провокационные вопросы. На заседании 29 августа, где бывшему замминистра обороны избирали меру пресечения, присутствовали корреспонденты. Они спрашивали, правда ли у Попова нашли зарегистрированное на доверенных лиц имущество общей стоимостью 500 миллионов рублей, отмечает «Коммерсант». Журналисты также интересовались, что генерал больше любит — родину или свой загородный дом. Ранее Дюкин сообщил, что имущество Попова, которое было арестовано, по-прежнему остается в его собственности. В разговоре с ТАСС адвокат рассказал, что дальнейшие действия с имуществом станут известны только после вынесения приговора.