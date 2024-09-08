Адвокат раскрыл судьбу арестованного имущества генерала Попова

Имущество экс-замминистра обороны Попова пока находится в его собственности
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Судьба имущества бывшего заместителя министра обороны Павла Попова станет известна после вынесения приговора
Судьба имущества бывшего заместителя министра обороны Павла Попова станет известна после вынесения приговора Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Имущество экс-заместителя министра обороны Павла Попова, которое было арестовано, по-прежнему остается в его собственности. Об этом сообщил его адвокат Игорь Дюкин.

«Обеспечительный арест, наложенный на имущество Попова, касается лишь операций с этим имуществом», — заявил адвокат в интервью ТАСС. По его словам, владения продолжают находится в собственности подзащитного с правом пользования им. Дальнейшие действия с имуществом станут известны только после вынесения приговора.

Ранее сообщалось, что Попов был задержан 29 августа по подозрению в мошенничестве, как сообщает Следственный комитет России. В процессе расследования у бывшего чиновника и его родственников была обнаружена недвижимость, расположенная в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае, общая стоимость которой превышает 500 миллионов рублей. Позже стало известно, что имущество Попова арестовали в качестве взыскания штрафа. Уточняется, что под арест попал загородный дом экс-заместителя.

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Имущество экс-заместителя министра обороны Павла Попова, которое было арестовано, по-прежнему остается в его собственности. Об этом сообщил его адвокат Игорь Дюкин. «Обеспечительный арест, наложенный на имущество Попова, касается лишь операций с этим имуществом», — заявил адвокат в интервью ТАСС. По его словам, владения продолжают находится в собственности подзащитного с правом пользования им. Дальнейшие действия с имуществом станут известны только после вынесения приговора. Ранее сообщалось, что Попов был задержан 29 августа по подозрению в мошенничестве, как сообщает Следственный комитет России. В процессе расследования у бывшего чиновника и его родственников была обнаружена недвижимость, расположенная в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае, общая стоимость которой превышает 500 миллионов рублей. Позже стало известно, что имущество Попова арестовали в качестве взыскания штрафа. Уточняется, что под арест попал загородный дом экс-заместителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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