Адвокат раскрыл судьбу арестованного имущества генерала Попова

Имущество экс-заместителя министра обороны Павла Попова, которое было арестовано, по-прежнему остается в его собственности. Об этом сообщил его адвокат Игорь Дюкин.
«Обеспечительный арест, наложенный на имущество Попова, касается лишь операций с этим имуществом», — заявил адвокат в интервью ТАСС. По его словам, владения продолжают находится в собственности подзащитного с правом пользования им. Дальнейшие действия с имуществом станут известны только после вынесения приговора.
Ранее сообщалось, что Попов был задержан 29 августа по подозрению в мошенничестве, как сообщает Следственный комитет России. В процессе расследования у бывшего чиновника и его родственников была обнаружена недвижимость, расположенная в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае, общая стоимость которой превышает 500 миллионов рублей. Позже стало известно, что имущество Попова арестовали в качестве взыскания штрафа. Уточняется, что под арест попал загородный дом экс-заместителя.
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