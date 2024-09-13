На камеры видеонаблюдения попал момент, как екатеринбуржцы, ранившие гражданина Казахстана возле стриптиз-бара, скрывались с места происшествия. Кадрами с URA.RU поделился источник.
На них видно, как три человека поспешно покидают улицу 8 Марта, где в ночном клубе «Естествознание» повздорили с двумя приезжими из Казахстана и открыли стрельбу. За компанией бежит человек — вероятно, один из двух казахов (второй получил сразу четыре огнестрельных ранения и остался лежать). Один из троицы оборачивается и производит в его сторону выстрел, преследователь убегает. Двое садятся в подъехавший автомобиль и скрываются, третий переходит дорогу среди машин и тоже исчезает. Их опять пытается догнать один из оппонентов с подмогой, но безрезультатно.
Стрельба возле стриптиз-бара случилась в ночь на 13 сентября. Двое друзей-казахов, прибывшие в Екатеринбург для обмена опытом, пришли в заведение, где у них возник конфликт с тремя мужчинами. Те во время выяснения отношений пустили в ход пистолет. Один из иностранцев получил ранения в живот, плечо и оба бедра. Полиция проводит проверку.
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