Камеры сняли, как екатеринбуржцы убегали от стриптиз-бара после стрельбы. Видео

За екатеринбуржцами, открывшими стрельбу возле стриптиз-бара, была погоня

14 сентября 2024 в 08:13 Размер текста - 17 +

Стрелявших сейчас ищет полиция Фото: Илья Московец © URA.RU На камеры видеонаблюдения попал момент, как екатеринбуржцы, ранившие гражданина Казахстана возле стриптиз-бара, скрывались с места происшествия. Кадрами с URA.RU поделился источник. На них видно, как три человека поспешно покидают улицу 8 Марта, где в ночном клубе «Естествознание» повздорили с двумя приезжими из Казахстана и открыли стрельбу. За компанией бежит человек — вероятно, один из двух казахов (второй получил сразу четыре огнестрельных ранения и остался лежать). Один из троицы оборачивается и производит в его сторону выстрел, преследователь убегает. Двое садятся в подъехавший автомобиль и скрываются, третий переходит дорогу среди машин и тоже исчезает. Их опять пытается догнать один из оппонентов с подмогой, но безрезультатно. Стрельба возле стриптиз-бара случилась в ночь на 13 сентября. Двое друзей-казахов, прибывшие в Екатеринбург для обмена опытом, пришли в заведение, где у них возник конфликт с тремя мужчинами. Те во время выяснения отношений пустили в ход пистолет. Один из иностранцев получил ранения в живот, плечо и оба бедра. Полиция проводит проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На камеры видеонаблюдения попал момент, как екатеринбуржцы, ранившие гражданина Казахстана возле стриптиз-бара, скрывались с места происшествия. Кадрами с URA.RU поделился источник. На них видно, как три человека поспешно покидают улицу 8 Марта, где в ночном клубе «Естествознание» повздорили с двумя приезжими из Казахстана и открыли стрельбу. За компанией бежит человек — вероятно, один из двух казахов (второй получил сразу четыре огнестрельных ранения и остался лежать). Один из троицы оборачивается и производит в его сторону выстрел, преследователь убегает. Двое садятся в подъехавший автомобиль и скрываются, третий переходит дорогу среди машин и тоже исчезает. Их опять пытается догнать один из оппонентов с подмогой, но безрезультатно. Стрельба возле стриптиз-бара случилась в ночь на 13 сентября. Двое друзей-казахов, прибывшие в Екатеринбург для обмена опытом, пришли в заведение, где у них возник конфликт с тремя мужчинами. Те во время выяснения отношений пустили в ход пистолет. Один из иностранцев получил ранения в живот, плечо и оба бедра. Полиция проводит проверку.