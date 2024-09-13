Небензя: Россия ждет объяснение от США, как их химикат оказался у ВСУ

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Небензя заявил, что Россия ждет от США объяснения поставок химоружия ВСУ
Небензя заявил, что Россия ждет от США объяснения поставок химоружия ВСУ Фото:

Россия ожидает разъяснения от Соединенных Штатов относительно того, как химикат «Би-Зет», производимый в США, попал в руки украинских военных. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Мы все еще ждем от США разъяснений на предмет того, каким образом оно оказалось в распоряжении украинских диверсантов в Запорожской области Российской Федерации», — заявил Небензя на совещании Совета безопасности. Уточняется, что на территории штатов находится единственное в мире производство «Би-Зет».

Россия продолжает документировать и расследовать инциденты, которые свидетельствуют о возможном нарушении Украиной Конвенции о запрещении химического оружия. Небензя уточнил, что по мере развития расследования Россия будет информировать соответствующие международные организации, включая Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Совет Безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что представительство РФ при ОЗХО заявило, что США поставляют Вооруженным силам Украины значительные объемы химического оружия. После получения, украинские военные используют его в конфликте с Россией.

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Россия ожидает разъяснения от Соединенных Штатов относительно того, как химикат «Би-Зет», производимый в США, попал в руки украинских военных. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. «Мы все еще ждем от США разъяснений на предмет того, каким образом оно оказалось в распоряжении украинских диверсантов в Запорожской области Российской Федерации», — заявил Небензя на совещании Совета безопасности. Уточняется, что на территории штатов находится единственное в мире производство «Би-Зет». Россия продолжает документировать и расследовать инциденты, которые свидетельствуют о возможном нарушении Украиной Конвенции о запрещении химического оружия. Небензя уточнил, что по мере развития расследования Россия будет информировать соответствующие международные организации, включая Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Совет Безопасности ООН. Ранее сообщалось, что представительство РФ при ОЗХО заявило, что США поставляют Вооруженным силам Украины значительные объемы химического оружия. После получения, украинские военные используют его в конфликте с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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