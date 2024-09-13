Россия ожидает разъяснения от Соединенных Штатов относительно того, как химикат «Би-Зет», производимый в США, попал в руки украинских военных. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Мы все еще ждем от США разъяснений на предмет того, каким образом оно оказалось в распоряжении украинских диверсантов в Запорожской области Российской Федерации», — заявил Небензя на совещании Совета безопасности. Уточняется, что на территории штатов находится единственное в мире производство «Би-Зет».
Россия продолжает документировать и расследовать инциденты, которые свидетельствуют о возможном нарушении Украиной Конвенции о запрещении химического оружия. Небензя уточнил, что по мере развития расследования Россия будет информировать соответствующие международные организации, включая Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Совет Безопасности ООН.
Ранее сообщалось, что представительство РФ при ОЗХО заявило, что США поставляют Вооруженным силам Украины значительные объемы химического оружия. После получения, украинские военные используют его в конфликте с Россией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.