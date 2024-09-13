Минфин США ввел санкции против медиагруппы «Россия Сегодня» и Дмитрия Киселева

Минфин США ввел санкции против медиагруппы Киселева
Министерство финансов США ввело санкции против медиагруппы «Россия Сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Об этом было объявлено в пятницу 13 сентября, как следует из уведомления, опубликованного на официальном сайте ведомства.
«США ввели санкции в отношении медиагруппы „Россия сегодня“. И Дмитрия Киселева», — сообщает РИА Новости со ссылкой на американский Минфин. В дополнение к санкциям Минфин США выпустил генеральную лицензию, которая предписывает завершить все финансовые операции с медиагруппой «Россия Сегодня» не позднее 13 ноября 2024 года.
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