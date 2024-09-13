13 сентября 2024

Курганские монахи откроют кафе, работником которого станет робот

© Служба новостей «URA.RU»
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Робот будет делать кофе, коктейли и лимонад (архивное фото) Фото:

Монахи Далматовского монастыря в Курганской области откроют кафе, в котором робот будет готовить кофе, мороженое и молочные коктейли. Об этом сообщили в инвестиционном агентстве региона.

«Кафе будущего будет называться „Народная чайная“. Робот, работающий там, сможет сварить не только кофе, но и приготовить лимонад, молочный коктейль или мягкое мороженое», — сообщили в группе агентства в соцсети «ВКонтакте».

Сообщалось, что чистая прибыль монахов за 2022 год при производстве сыра и молочной продукции составила 2,156 миллионов рублей. Выручка молочного промысла выросла с 14 до 14 миллионов рублей. Сыры поставляются в Екатеринбург, Челябинск и Москву.

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Монахи Далматовского монастыря в Курганской области откроют кафе, в котором робот будет готовить кофе, мороженое и молочные коктейли. Об этом сообщили в инвестиционном агентстве региона. «Кафе будущего будет называться „Народная чайная“. Робот, работающий там, сможет сварить не только кофе, но и приготовить лимонад, молочный коктейль или мягкое мороженое», — сообщили в группе агентства в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что чистая прибыль монахов за 2022 год при производстве сыра и молочной продукции составила 2,156 миллионов рублей. Выручка молочного промысла выросла с 14 до 14 миллионов рублей. Сыры поставляются в Екатеринбург, Челябинск и Москву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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