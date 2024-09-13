Курганские монахи откроют кафе, работником которого станет робот

14 сентября 2024 в 03:27 Размер текста - 17 +

Робот будет делать кофе, коктейли и лимонад (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Монахи Далматовского монастыря в Курганской области откроют кафе, в котором робот будет готовить кофе, мороженое и молочные коктейли. Об этом сообщили в инвестиционном агентстве региона. «Кафе будущего будет называться „Народная чайная“. Робот, работающий там, сможет сварить не только кофе, но и приготовить лимонад, молочный коктейль или мягкое мороженое», — сообщили в группе агентства в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что чистая прибыль монахов за 2022 год при производстве сыра и молочной продукции составила 2,156 миллионов рублей. Выручка молочного промысла выросла с 14 до 14 миллионов рублей. Сыры поставляются в Екатеринбург, Челябинск и Москву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Монахи Далматовского монастыря в Курганской области откроют кафе, в котором робот будет готовить кофе, мороженое и молочные коктейли. Об этом сообщили в инвестиционном агентстве региона. «Кафе будущего будет называться „Народная чайная“. Робот, работающий там, сможет сварить не только кофе, но и приготовить лимонад, молочный коктейль или мягкое мороженое», — сообщили в группе агентства в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что чистая прибыль монахов за 2022 год при производстве сыра и молочной продукции составила 2,156 миллионов рублей. Выручка молочного промысла выросла с 14 до 14 миллионов рублей. Сыры поставляются в Екатеринбург, Челябинск и Москву.