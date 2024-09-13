Курганские монахи откроют кафе, работником которого станет робот

Монахи Далматовского монастыря в Курганской области откроют кафе, в котором робот будет готовить кофе, мороженое и молочные коктейли. Об этом сообщили в инвестиционном агентстве региона.
«Кафе будущего будет называться „Народная чайная“. Робот, работающий там, сможет сварить не только кофе, но и приготовить лимонад, молочный коктейль или мягкое мороженое», — сообщили в группе агентства в соцсети «ВКонтакте».
Сообщалось, что чистая прибыль монахов за 2022 год при производстве сыра и молочной продукции составила 2,156 миллионов рублей. Выручка молочного промысла выросла с 14 до 14 миллионов рублей. Сыры поставляются в Екатеринбург, Челябинск и Москву.
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Монахи Далматовского монастыря в Курганской области откроют кафе, в котором робот будет готовить кофе, мороженое и молочные коктейли. Об этом сообщили в инвестиционном агентстве региона. «Кафе будущего будет называться „Народная чайная“. Робот, работающий там, сможет сварить не только кофе, но и приготовить лимонад, молочный коктейль или мягкое мороженое», — сообщили в группе агентства в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что чистая прибыль монахов за 2022 год при производстве сыра и молочной продукции составила 2,156 миллионов рублей. Выручка молочного промысла выросла с 14 до 14 миллионов рублей. Сыры поставляются в Екатеринбург, Челябинск и Москву.