На сцене у городской ратуши в Минске 13 сентября состоялась презентация концертной программы «Из Екатеринбурга с любовью». Перед жителями и гостями белорусской столицы выступили ансамбль танца и песни «Иван да Марья» и детский ансамбль «Стелла».
«Мы всегда с нетерпением ждем такие творческие подарки от наших друзей, братьев, потому что такие мероприятия объединяют. Подарить настроение — что может быть лучше?» — процитировала слова председателя Минского городского Совета депутатов Артем Цуран «
Издание напомнило, что программа «Из Екатеринбурга с любовью» является частью празднования Дней Екатеринбурга в Минске, которому исполняется 957 лет. Также в эти дни город-побратим белорусской столицы представил в художественной галерее Михаила Савицкого выставку известного уральского художника Алексея Ефремова и экспозицию о Екатеринбурге.
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