13 сентября 2024

Екатеринбург отправил культурный десант на 957-летие европейской столицы. Видео

В Минске презентовали концертную программу «Из Екатеринбурга с любовью»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытый урок преподавателя классического танца Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой Фетона Миоцци. Сургут, балерины, ноги, балет, танцы
На празднование 957-летия Минска прибыло более сотни свердловчан — творческие коллективы и ансамбли Фото:

На сцене у городской ратуши в Минске 13 сентября состоялась презентация концертной программы «Из Екатеринбурга с любовью». Перед жителями и гостями белорусской столицы выступили ансамбль танца и песни «Иван да Марья» и детский ансамбль «Стелла».

«Мы всегда с нетерпением ждем такие творческие подарки от наших друзей, братьев, потому что такие мероприятия объединяют. Подарить настроение — что может быть лучше?» — процитировала слова председателя Минского городского Совета депутатов Артем Цуран «Белта».

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Издание напомнило, что программа «Из Екатеринбурга с любовью» является частью празднования Дней Екатеринбурга в Минске, которому исполняется 957 лет. Также в эти дни город-побратим белорусской столицы представил в художественной галерее Михаила Савицкого выставку известного уральского художника Алексея Ефремова и экспозицию о Екатеринбурге.

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На сцене у городской ратуши в Минске 13 сентября состоялась презентация концертной программы «Из Екатеринбурга с любовью». Перед жителями и гостями белорусской столицы выступили ансамбль танца и песни «Иван да Марья» и детский ансамбль «Стелла». «Мы всегда с нетерпением ждем такие творческие подарки от наших друзей, братьев, потому что такие мероприятия объединяют. Подарить настроение — что может быть лучше?» — процитировала слова председателя Минского городского Совета депутатов Артем Цуран «Белта». Издание напомнило, что программа «Из Екатеринбурга с любовью» является частью празднования Дней Екатеринбурга в Минске, которому исполняется 957 лет. Также в эти дни город-побратим белорусской столицы представил в художественной галерее Михаила Савицкого выставку известного уральского художника Алексея Ефремова и экспозицию о Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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