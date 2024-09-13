Екатеринбург отправил культурный десант на 957-летие европейской столицы. Видео

В Минске презентовали концертную программу «Из Екатеринбурга с любовью»

14 сентября 2024 в 05:00 Размер текста - 17 +

На празднование 957-летия Минска прибыло более сотни свердловчан — творческие коллективы и ансамбли Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На сцене у городской ратуши в Минске 13 сентября состоялась презентация концертной программы «Из Екатеринбурга с любовью». Перед жителями и гостями белорусской столицы выступили ансамбль танца и песни «Иван да Марья» и детский ансамбль «Стелла». «Мы всегда с нетерпением ждем такие творческие подарки от наших друзей, братьев, потому что такие мероприятия объединяют. Подарить настроение — что может быть лучше?» — процитировала слова председателя Минского городского Совета депутатов Артем Цуран « Белта ». Новость по теме Екатеринбург завел дружбу с европейской столицей. Это поможет в борьбе с санкциями Издание напомнило, что программа «Из Екатеринбурга с любовью» является частью празднования Дней Екатеринбурга в Минске, которому исполняется 957 лет. Также в эти дни город-побратим белорусской столицы представил в художественной галерее Михаила Савицкого выставку известного уральского художника Алексея Ефремова и экспозицию о Екатеринбурге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На сцене у городской ратуши в Минске 13 сентября состоялась презентация концертной программы «Из Екатеринбурга с любовью». Перед жителями и гостями белорусской столицы выступили ансамбль танца и песни «Иван да Марья» и детский ансамбль «Стелла». «Мы всегда с нетерпением ждем такие творческие подарки от наших друзей, братьев, потому что такие мероприятия объединяют. Подарить настроение — что может быть лучше?» — процитировала слова председателя Минского городского Совета депутатов Артем Цуран «Белта». Издание напомнило, что программа «Из Екатеринбурга с любовью» является частью празднования Дней Екатеринбурга в Минске, которому исполняется 957 лет. Также в эти дни город-побратим белорусской столицы представил в художественной галерее Михаила Савицкого выставку известного уральского художника Алексея Ефремова и экспозицию о Екатеринбурге.