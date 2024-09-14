Украинский военный источник на покровском направлении сообщил о критической ситуации на данном участке фронта. Информацию передал британский телеканал BBC.
«Украинцы предупреждают об опасности окружения из-за продвижения России на востоке. Ситуация критическая, сообщил украинский военный на востоке недалеко от линии фронта к югу от Покровска», — передает BBC, не раскрывая имя офицера. Отмечается, что ВСУ хотят удержать позиции любой ценой, что приводит к потере войск и ресурсов.
По словам источника BBC, подход командования ВСУ привел к появлению множества «котлов» — обширных территорий, окруженных российскими военными. Самые напряженные из них находятся в середине оси Невельский — Горняк — Красногоровка.
Ранее американский телеканал CNN сообщил о больших потерях и трудностями со связью под Курском у ВСУ. По словам солдата украинской армии Василия, на данном участке они теряют много техники и живой силы, а также сталкиваются с помехами в работе GPS.
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