BBC: бойцы ВСУ столкнулись с критической ситуацией на покровском направлении

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Солдаты ВСУ предупреждают об опасности окружения из-за продвижения России
Солдаты ВСУ предупреждают об опасности окружения из-за продвижения России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский военный источник на покровском направлении сообщил о критической ситуации на данном участке фронта. Информацию передал британский телеканал BBC.

«Украинцы предупреждают об опасности окружения из-за продвижения России на востоке. Ситуация критическая, сообщил украинский военный на востоке недалеко от линии фронта к югу от Покровска», — передает BBC, не раскрывая имя офицера. Отмечается, что ВСУ хотят удержать позиции любой ценой, что приводит к потере войск и ресурсов.

По словам источника BBC, подход командования ВСУ привел к появлению множества «котлов» — обширных территорий, окруженных российскими военными. Самые напряженные из них находятся в середине оси Невельский — Горняк — Красногоровка.

Ранее американский телеканал CNN сообщил о больших потерях и трудностями со связью под Курском у ВСУ. По словам солдата украинской армии Василия, на данном участке они теряют много техники и живой силы, а также сталкиваются с помехами в работе GPS.

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Украинский военный источник на покровском направлении сообщил о критической ситуации на данном участке фронта. Информацию передал британский телеканал BBC. «Украинцы предупреждают об опасности окружения из-за продвижения России на востоке. Ситуация критическая, сообщил украинский военный на востоке недалеко от линии фронта к югу от Покровска», — передает BBC, не раскрывая имя офицера. Отмечается, что ВСУ хотят удержать позиции любой ценой, что приводит к потере войск и ресурсов. По словам источника BBC, подход командования ВСУ привел к появлению множества «котлов» — обширных территорий, окруженных российскими военными. Самые напряженные из них находятся в середине оси Невельский — Горняк — Красногоровка. Ранее американский телеканал CNN сообщил о больших потерях и трудностями со связью под Курском у ВСУ. По словам солдата украинской армии Василия, на данном участке они теряют много техники и живой силы, а также сталкиваются с помехами в работе GPS.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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