CNN: ВСУ сталкиваются с большими потерями и трудностями со связью под Курском

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Солдаты ВСУ сообщили о больших потерях в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские военные в Курской области сталкиваются с серьезными потерями и трудностями со связью. Об этом сообщает телеканал CNN.

«У нас много убитых парней и много уничтоженной техники», — рассказал солдат ВСУ Василий в интервью CNN. Кроме того, украинские военные сообщили о проблемах со связью, указывая на помехи для GPS и неработающий Starlink в некоторых районах.

Также военнослужащие отметили наличие качественных фортификационных сооружений. Они затрудняют продвижение ВСУ по территории Курской области.

Ранее Росгвардия совместно с Минобороны РФ уничтожили пять опорных пунктов ВСУ под Курском. Так, они ликвидировали 50 украинских боевиков. Росгвардейцы также подавили 16 и сбили девять FPV-дронов противника.

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Украинские военные в Курской области сталкиваются с серьезными потерями и трудностями со связью. Об этом сообщает телеканал CNN. «У нас много убитых парней и много уничтоженной техники», — рассказал солдат ВСУ Василий в интервью CNN. Кроме того, украинские военные сообщили о проблемах со связью, указывая на помехи для GPS и неработающий Starlink в некоторых районах. Также военнослужащие отметили наличие качественных фортификационных сооружений. Они затрудняют продвижение ВСУ по территории Курской области. Ранее Росгвардия совместно с Минобороны РФ уничтожили пять опорных пунктов ВСУ под Курском. Так, они ликвидировали 50 украинских боевиков. Росгвардейцы также подавили 16 и сбили девять FPV-дронов противника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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