Украинские военные в Курской области сталкиваются с серьезными потерями и трудностями со связью. Об этом сообщает телеканал CNN.
«У нас много убитых парней и много уничтоженной техники», — рассказал солдат ВСУ Василий в интервью CNN. Кроме того, украинские военные сообщили о проблемах со связью, указывая на помехи для GPS и неработающий Starlink в некоторых районах.
Также военнослужащие отметили наличие качественных фортификационных сооружений. Они затрудняют продвижение ВСУ по территории Курской области.
Ранее Росгвардия совместно с Минобороны РФ уничтожили пять опорных пунктов ВСУ под Курском. Так, они ликвидировали 50 украинских боевиков. Росгвардейцы также подавили 16 и сбили девять FPV-дронов противника.
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