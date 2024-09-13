CNN: ВСУ сталкиваются с большими потерями и трудностями со связью под Курском

13 сентября 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

Солдаты ВСУ сообщили о больших потерях в Курской области Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украинские военные в Курской области сталкиваются с серьезными потерями и трудностями со связью. Об этом сообщает телеканал CNN. «У нас много убитых парней и много уничтоженной техники», — рассказал солдат ВСУ Василий в интервью CNN. Кроме того, украинские военные сообщили о проблемах со связью, указывая на помехи для GPS и неработающий Starlink в некоторых районах. Также военнослужащие отметили наличие качественных фортификационных сооружений. Они затрудняют продвижение ВСУ по территории Курской области. Ранее Росгвардия совместно с Минобороны РФ уничтожили пять опорных пунктов ВСУ под Курском. Так, они ликвидировали 50 украинских боевиков. Росгвардейцы также подавили 16 и сбили девять FPV-дронов противника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные в Курской области сталкиваются с серьезными потерями и трудностями со связью. Об этом сообщает телеканал CNN. «У нас много убитых парней и много уничтоженной техники», — рассказал солдат ВСУ Василий в интервью CNN. Кроме того, украинские военные сообщили о проблемах со связью, указывая на помехи для GPS и неработающий Starlink в некоторых районах. Также военнослужащие отметили наличие качественных фортификационных сооружений. Они затрудняют продвижение ВСУ по территории Курской области. Ранее Росгвардия совместно с Минобороны РФ уничтожили пять опорных пунктов ВСУ под Курском. Так, они ликвидировали 50 украинских боевиков. Росгвардейцы также подавили 16 и сбили девять FPV-дронов противника.