Рейс Челябинск-Нижневартовск 14 сентября задерживается более чем на шесть часов. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло аэропорта Баландино.
«Рейс компании Red Wings № 1221, по времени вылета в 17:25, направится из воздушной гавани Челябинска в Нижневартовск в 23:45. Решение авиакомпании», — сообщается на онлайн-табло челябинского аэропорта.
Также рейс № 1222 из Нижневартовска в Челябинск, прибытие которого было запланировано в 22:20 14 сентября, приземлится в 04:30 15 сентября. Корреспондент URA.RU направил в компанию-перевозчик запрос для комментария. Ожидается ответ.
Как сообщало ранее URA.RU, в июле 2024 года в аэропорту Челябинска Баландино рейс № 6570 в Москву задержали почти на девять часов. Авиакомпания организовала пассажирам номера в гостинице.
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