Самолет из Челябинска в Нижневартовск отправится с большим опозданием. Скрин

Рейс Челябинск-Нижневартовск задерживается на шесть с половиной часов

14 сентября 2024 в 07:50 Размер текста - 17 +

Пассажирам объявили о задержке рейса (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рейс Челябинск-Нижневартовск 14 сентября задерживается более чем на шесть часов. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло аэропорта Баландино. «Рейс компании Red Wings № 1221, по времени вылета в 17:25, направится из воздушной гавани Челябинска в Нижневартовск в 23:45. Решение авиакомпании», — сообщается на онлайн-табло челябинского аэропорта. Также рейс № 1222 из Нижневартовска в Челябинск, прибытие которого было запланировано в 22:20 14 сентября, приземлится в 04:30 15 сентября. Корреспондент URA.RU направил в компанию-перевозчик запрос для комментария. Ожидается ответ. Как сообщало ранее URA.RU, в июле 2024 года в аэропорту Челябинска Баландино рейс № 6570 в Москву задержали почти на девять часов. Авиакомпания организовала пассажирам номера в гостинице. В челябинской аэропорту задерживает рейс Челябинск-Нижневартовск Скрина сайта аэропорта Челябинска. https://cekport.ru/passengers/information/timetable/ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рейс Челябинск-Нижневартовск 14 сентября задерживается более чем на шесть часов. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло аэропорта Баландино. «Рейс компании Red Wings № 1221, по времени вылета в 17:25, направится из воздушной гавани Челябинска в Нижневартовск в 23:45. Решение авиакомпании», — сообщается на онлайн-табло челябинского аэропорта. Также рейс № 1222 из Нижневартовска в Челябинск, прибытие которого было запланировано в 22:20 14 сентября, приземлится в 04:30 15 сентября. Корреспондент URA.RU направил в компанию-перевозчик запрос для комментария. Ожидается ответ. Как сообщало ранее URA.RU, в июле 2024 года в аэропорту Челябинска Баландино рейс № 6570 в Москву задержали почти на девять часов. Авиакомпания организовала пассажирам номера в гостинице.