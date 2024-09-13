13 сентября 2024

Самолет из Челябинска в Нижневартовск отправится с большим опозданием. Скрин

Рейс Челябинск-Нижневартовск задерживается на шесть с половиной часов
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый терминал внутренних авиалиний аэропорта «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Челябинск, аэропорт челябинск, аэропорт игорь курчатов
Пассажирам объявили о задержке рейса (архивное фото) Фото:

Рейс Челябинск-Нижневартовск 14 сентября задерживается более чем на шесть часов. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло аэропорта Баландино.

«Рейс компании Red Wings № 1221, по времени вылета в 17:25, направится из воздушной гавани Челябинска в Нижневартовск в 23:45. Решение авиакомпании», — сообщается на онлайн-табло челябинского аэропорта.

Также рейс № 1222 из Нижневартовска в Челябинск, прибытие которого было запланировано в 22:20 14 сентября, приземлится в 04:30 15 сентября. Корреспондент URA.RU направил в компанию-перевозчик запрос для комментария. Ожидается ответ.

Как сообщало ранее URA.RU, в июле 2024 года в аэропорту Челябинска Баландино рейс № 6570 в Москву задержали почти на девять часов. Авиакомпания организовала пассажирам номера в гостинице.

В челябинской аэропорту задерживает рейс Челябинск-Нижневартовск
В челябинской аэропорту задерживает рейс Челябинск-Нижневартовск

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Рейс Челябинск-Нижневартовск 14 сентября задерживается более чем на шесть часов. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло аэропорта Баландино. «Рейс компании Red Wings № 1221, по времени вылета в 17:25, направится из воздушной гавани Челябинска в Нижневартовск в 23:45. Решение авиакомпании», — сообщается на онлайн-табло челябинского аэропорта. Также рейс № 1222 из Нижневартовска в Челябинск, прибытие которого было запланировано в 22:20 14 сентября, приземлится в 04:30 15 сентября. Корреспондент URA.RU направил в компанию-перевозчик запрос для комментария. Ожидается ответ. Как сообщало ранее URA.RU, в июле 2024 года в аэропорту Челябинска Баландино рейс № 6570 в Москву задержали почти на девять часов. Авиакомпания организовала пассажирам номера в гостинице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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