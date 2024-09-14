ВС РФ создали подземную военную базу в Херсонской области

В Херсонской области ВС РФ создали подземную военную базу для доукомплектования, переподготовки и боевого слаживания подразделений группировки войск «Днепр». База тщательно замаскирована и ее невозможно обнаружить с помощью разведывательных дронов, сообщил заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным Волшебник.
«Предназначение этого подземного комплекса — восстановление боеспособности подразделения, которое на ЛБС (линии боевого соприкосновения — прим. URA.RU) было, допустим, очень долгое время. Происходит ротация. Они [российские военные] возвращаются. Их откатывают сюда — в этот комплекс. Здесь происходит работа психологов с этим личным составом. Доукомплектовывают личный состав — вооружением, техникой и личным составом. Происходит боевое слаживание», — объяснил Волшебник. Его слова передает РИА Новости.
База расположена на глубине около восьми метров, она хорошо замаскирована. Ее не могут заметить разведывательные средства ВСУ. В комплексе оборудованы места отдыха, учебные классы, оружейная комната и другие необходимые для подразделений ВС РФ помещения. Также на территории базы в будущем пройдет освящение православного храма.
Российские военные успешно уничтожают технику украинской армии в Херсонской области. Недавно группировка «Днепр» нанесла массированный удар по спутниковым антеннам Starlink на правобережье Днепра, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.