ВС РФ создали подземную военную базу в Херсонской области

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ВС РФ разместили свою военную базу в Херсонской области на глубине около восьми метров, замаскировав ее
ВС РФ разместили свою военную базу в Херсонской области на глубине около восьми метров, замаскировав ее Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Херсонской области ВС РФ создали подземную военную базу для доукомплектования, переподготовки и боевого слаживания подразделений группировки войск «Днепр». База тщательно замаскирована и ее невозможно обнаружить с помощью разведывательных дронов, сообщил заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным Волшебник.

«Предназначение этого подземного комплекса — восстановление боеспособности подразделения, которое на ЛБС (линии боевого соприкосновения — прим. URA.RU) было, допустим, очень долгое время. Происходит ротация. Они [российские военные] возвращаются. Их откатывают сюда — в этот комплекс. Здесь происходит работа психологов с этим личным составом. Доукомплектовывают личный состав — вооружением, техникой и личным составом. Происходит боевое слаживание», — объяснил Волшебник. Его слова передает РИА Новости. 

База расположена на глубине около восьми метров, она хорошо замаскирована. Ее не могут заметить разведывательные средства ВСУ. В комплексе оборудованы места отдыха, учебные классы, оружейная комната и другие необходимые для подразделений ВС РФ помещения. Также на территории базы в будущем пройдет освящение православного храма.

Российские военные успешно уничтожают технику украинской армии в Херсонской области. Недавно группировка «Днепр» нанесла массированный удар по спутниковым антеннам Starlink на правобережье Днепра, передает «Национальная служба новостей». 

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В Херсонской области ВС РФ создали подземную военную базу для доукомплектования, переподготовки и боевого слаживания подразделений группировки войск «Днепр». База тщательно замаскирована и ее невозможно обнаружить с помощью разведывательных дронов, сообщил заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным Волшебник. «Предназначение этого подземного комплекса — восстановление боеспособности подразделения, которое на ЛБС (линии боевого соприкосновения — прим. URA.RU) было, допустим, очень долгое время. Происходит ротация. Они [российские военные] возвращаются. Их откатывают сюда — в этот комплекс. Здесь происходит работа психологов с этим личным составом. Доукомплектовывают личный состав — вооружением, техникой и личным составом. Происходит боевое слаживание», — объяснил Волшебник. Его слова передает РИА Новости.  База расположена на глубине около восьми метров, она хорошо замаскирована. Ее не могут заметить разведывательные средства ВСУ. В комплексе оборудованы места отдыха, учебные классы, оружейная комната и другие необходимые для подразделений ВС РФ помещения. Также на территории базы в будущем пройдет освящение православного храма. Российские военные успешно уничтожают технику украинской армии в Херсонской области. Недавно группировка «Днепр» нанесла массированный удар по спутниковым антеннам Starlink на правобережье Днепра, передает «Национальная служба новостей». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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