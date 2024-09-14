Марочко заявил о безуспешной попытке ВСУ контратаковать под Кременной

ВС Украины попытались провести контратаку в районе Кременной в ЛНР, однако подобные усилия не привели к успеху. Ситуация на направлении остается очень сложной, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Если мы говорим за Кременную, то, действительно, ситуация сейчас весьма сложная, ситуация там стабильно напряженная. Дело в том, что недавно у нас был успех в районе Серебрянского лесничества. Мы продвинулись довольно-таки существенно на данном участке, но противник попытался контратаковать со стороны Торского», — заявил Марочко для ТАСС.
На данный момент у Кременной идут ожесточенные бои, ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции. Однако прорыва обороны ВС РФ не произошло, противник не имеет успеха на направлении.
Ранее военный эксперт сообщил, что в районе Кременной, Сватова и Лисичанска (ЛНР), у Горловки, Александровки и Старомихайловки (ДНР), Токаревки (Харьковская область) и Обрывка (Херсонская область) были сбиты 24 БПЛА украинской армии. Также российскими средствами ПВО были уничтожены бомбардировщики Су-24 в Жовтени (Николаевская область) и Николаевки (Днепропетровская область), передает «Национальная служба новостей».
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