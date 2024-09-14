Марочко заявил о безуспешной попытке ВСУ контратаковать под Кременной

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Марочко заявил, что контратака ВСУ под Кременной прошла безуспешно, ситуация на этом участке сложная
Марочко заявил, что контратака ВСУ под Кременной прошла безуспешно, ситуация на этом участке сложная Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС Украины попытались провести контратаку в районе Кременной в ЛНР, однако подобные усилия не привели к успеху. Ситуация на направлении остается очень сложной, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим за Кременную, то, действительно, ситуация сейчас весьма сложная, ситуация там стабильно напряженная. Дело в том, что недавно у нас был успех в районе Серебрянского лесничества. Мы продвинулись довольно-таки существенно на данном участке, но противник попытался контратаковать со стороны Торского», — заявил Марочко для ТАСС.

На данный момент у Кременной идут ожесточенные бои, ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции. Однако прорыва обороны ВС РФ не произошло, противник не имеет успеха на направлении. 

Ранее военный эксперт сообщил, что в районе Кременной, Сватова и Лисичанска (ЛНР), у  Горловки, Александровки и Старомихайловки (ДНР), Токаревки (Харьковская область) и Обрывка (Херсонская область) были сбиты 24 БПЛА украинской армии. Также российскими средствами ПВО были уничтожены бомбардировщики Су-24 в Жовтени (Николаевская область) и Николаевки (Днепропетровская область), передает «Национальная служба новостей». 

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ВС Украины попытались провести контратаку в районе Кременной в ЛНР, однако подобные усилия не привели к успеху. Ситуация на направлении остается очень сложной, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «Если мы говорим за Кременную, то, действительно, ситуация сейчас весьма сложная, ситуация там стабильно напряженная. Дело в том, что недавно у нас был успех в районе Серебрянского лесничества. Мы продвинулись довольно-таки существенно на данном участке, но противник попытался контратаковать со стороны Торского», — заявил Марочко для ТАСС. На данный момент у Кременной идут ожесточенные бои, ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции. Однако прорыва обороны ВС РФ не произошло, противник не имеет успеха на направлении.  Ранее военный эксперт сообщил, что в районе Кременной, Сватова и Лисичанска (ЛНР), у  Горловки, Александровки и Старомихайловки (ДНР), Токаревки (Харьковская область) и Обрывка (Херсонская область) были сбиты 24 БПЛА украинской армии. Также российскими средствами ПВО были уничтожены бомбардировщики Су-24 в Жовтени (Николаевская область) и Николаевки (Днепропетровская область), передает «Национальная служба новостей». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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