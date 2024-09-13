Ребята из батальона управления артиллерийской разведки прислали видеопривет, в котором поблагодарили челябинцев за тепловизор, прицел и глушитель для автомата. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба реготделения Народного фронта (ОНФ).
«Мы, бойцы СВО, хотим выразить благодарность жителям Челябинской области, а также проекту „Все для Победы!“ за доставку и сбор гуманитарной помощи. Победа будет за нами!» — говорят бойцы в видео, опубликованном в telegram-канале ОНФ Челябинской области. Бойцы получили тепловизор, коллиматорный прицел и глушитель для автомата. Парни давно ждали такую помощь — в разведке без приборов, позволяющих вычислить врага, никуда.
Переданный челябинским ОНФ коптер «Мавик» ранее спас жизни бойцам СВО в Курской области, рассказал боец с позывным «Алабай». Благодаря «Мавику» враг был своевременно обнаружен в Малой Локне. Это спасло жизни бойцов.
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