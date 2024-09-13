13 сентября 2024

Челябинские разведчики передали землякам видеопривет из зоны СВО. Видео

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Бойцы поблагодарили челябинцев за тепловизор, прицел и глушитель для автомата (архивное фото)
Бойцы поблагодарили челябинцев за тепловизор, прицел и глушитель для автомата (архивное фото) Фото:

Ребята из батальона управления артиллерийской разведки прислали видеопривет, в котором поблагодарили челябинцев за тепловизор, прицел и глушитель для автомата. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба реготделения Народного фронта (ОНФ).

«Мы, бойцы СВО, хотим выразить благодарность жителям Челябинской области, а также проекту „Все для Победы!“ за доставку и сбор гуманитарной помощи. Победа будет за нами!» — говорят бойцы в видео, опубликованном в telegram-канале ОНФ Челябинской области. Бойцы получили тепловизор, коллиматорный прицел и глушитель для автомата. Парни давно ждали такую помощь — в разведке без приборов, позволяющих вычислить врага, никуда.

Переданный челябинским ОНФ коптер «Мавик» ранее спас жизни бойцам СВО в Курской области, рассказал боец с позывным «Алабай». Благодаря «Мавику» враг был своевременно обнаружен в Малой Локне. Это спасло жизни бойцов.

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Ребята из батальона управления артиллерийской разведки прислали видеопривет, в котором поблагодарили челябинцев за тепловизор, прицел и глушитель для автомата. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба реготделения Народного фронта (ОНФ). «Мы, бойцы СВО, хотим выразить благодарность жителям Челябинской области, а также проекту „Все для Победы!“ за доставку и сбор гуманитарной помощи. Победа будет за нами!» — говорят бойцы в видео, опубликованном в telegram-канале ОНФ Челябинской области. Бойцы получили тепловизор, коллиматорный прицел и глушитель для автомата. Парни давно ждали такую помощь — в разведке без приборов, позволяющих вычислить врага, никуда. Переданный челябинским ОНФ коптер «Мавик» ранее спас жизни бойцам СВО в Курской области, рассказал боец с позывным «Алабай». Благодаря «Мавику» враг был своевременно обнаружен в Малой Локне. Это спасло жизни бойцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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