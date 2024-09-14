Боец «Ахмата» рассказал об обстановке в районе Суджи в Курской области

Боец «Ахмата»: ВСУ сократили передвижения на технике из-за угрозы дронов

14 сентября 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Солдаты ВСУ стали меньше использовать технику для передвижения из-за активной работы дронов РФ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Солдаты ВСУ стали меньше передвигаться на технике в районе Суджи (Курская область) из-за опасности попасть под удар российских дронов-камикадзе. Об этом сообщил оператор БПЛА группы «Аида» спецназа «Ахмат» с позывным Белый. Он добавил, что теперь их приходится искать. «Если в первое время техника ВСУ передвигалась открыто, то теперь ее приходится искать, так как передвижение значительно сократилось», — заявил Белый, его слова приводит РИА Новости. Он также уточнил, что в первые дни боев его группе удалось быстро уничтожить значительное количество личного состава и техники противника. Однако сейчас ситуация изменилась в связи с активностью российских FPV- дронов. Боец «Ахмата» также заявил, что за смену операторы беспилотников совершают порядка 20-25 боевых вылетов. По словам военного, одной из самых значимых целей, уничтоженных на данном участке, был зенитный ракетный комплекс. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, около семи тысяч военных ВСУ потеряли в Суджанском районе с начала атаки на Курскую область. Кроме того, в МИД РФ сообщили, что на этом направлении украинские солдаты начали создавать подобия концентрационных лагерей, куда насильно сгоняют мирных жителей, которые не покинули территорию. Так, в подвалах Суджанского интерната моральному насилию подверглись до 100 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдаты ВСУ стали меньше передвигаться на технике в районе Суджи (Курская область) из-за опасности попасть под удар российских дронов-камикадзе. Об этом сообщил оператор БПЛА группы «Аида» спецназа «Ахмат» с позывным Белый. Он добавил, что теперь их приходится искать. «Если в первое время техника ВСУ передвигалась открыто, то теперь ее приходится искать, так как передвижение значительно сократилось», — заявил Белый, его слова приводит РИА Новости. Он также уточнил, что в первые дни боев его группе удалось быстро уничтожить значительное количество личного состава и техники противника. Однако сейчас ситуация изменилась в связи с активностью российских FPV- дронов. Боец «Ахмата» также заявил, что за смену операторы беспилотников совершают порядка 20-25 боевых вылетов. По словам военного, одной из самых значимых целей, уничтоженных на данном участке, был зенитный ракетный комплекс. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, около семи тысяч военных ВСУ потеряли в Суджанском районе с начала атаки на Курскую область. Кроме того, в МИД РФ сообщили, что на этом направлении украинские солдаты начали создавать подобия концентрационных лагерей, куда насильно сгоняют мирных жителей, которые не покинули территорию. Так, в подвалах Суджанского интерната моральному насилию подверглись до 100 человек.