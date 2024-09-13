13 сентября 2024

В Челябинске машина сбила девушку, переходившую дорогу на красный

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора (архивное фото)
Девушка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора (архивное фото) Фото:

На северо-западе Челябинска машина сбила 19-летнюю девушку, которая переходила дорогу на красный. ЧП произошло 13 сентября вечером, уточнили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

«ДТП произошло 13 сентября в 21:45 часов по улице Братьев Кашириных, вблизи дома 44 по улице 40 лет Победы. 25-летний водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 19-летняя девушка-пешеход доставлена в медицинское учреждение.

В Копейске ранее водитель автомобиля сбил 9-летнего ребенка на самокате. Инцидент произошел 13 сентября на дороге у парка Победы.

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На северо-западе Челябинска машина сбила 19-летнюю девушку, которая переходила дорогу на красный. ЧП произошло 13 сентября вечером, уточнили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «ДТП произошло 13 сентября в 21:45 часов по улице Братьев Кашириных, вблизи дома 44 по улице 40 лет Победы. 25-летний водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 19-летняя девушка-пешеход доставлена в медицинское учреждение. В Копейске ранее водитель автомобиля сбил 9-летнего ребенка на самокате. Инцидент произошел 13 сентября на дороге у парка Победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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