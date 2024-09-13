В Челябинске машина сбила девушку, переходившую дорогу на красный

На северо-западе Челябинска машина сбила 19-летнюю девушку, которая переходила дорогу на красный. ЧП произошло 13 сентября вечером, уточнили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
«ДТП произошло 13 сентября в 21:45 часов по улице Братьев Кашириных, вблизи дома 44 по улице 40 лет Победы. 25-летний водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 19-летняя девушка-пешеход доставлена в медицинское учреждение.
В Копейске ранее водитель автомобиля сбил 9-летнего ребенка на самокате. Инцидент произошел 13 сентября на дороге у парка Победы.
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