13 сентября 2024

В Челябинске сбили велосипедиста, который поехал на красный

© Служба новостей «URA.RU»
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Велосипедист двигался на запрещающий сигнал светофора (архивное фото)
Велосипедист двигался на запрещающий сигнал светофора (архивное фото) Фото:

В Челябинске утром 14 сентября 31-летний водитель сбил велосипедиста, который поехал на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

«ДТП произошло 14 сентября в 09:42 часов по улице Братьев Кашириных, вблизи дома 151. 31-летний водитель автомобиля „Волга“ совершил наезд на велосипедиста, который двигался по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинска в telegram-канале. Пострадавший велосипедист доставлен в больницу.

На северо-западе Челябинска 13 сентября машина сбила 19-летнюю девушку, которая переходила дорогу на красный. Пострадавшая также доставлена в больницу, уточнили в пресс-службе ведомства.

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В Челябинске утром 14 сентября 31-летний водитель сбил велосипедиста, который поехал на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции. «ДТП произошло 14 сентября в 09:42 часов по улице Братьев Кашириных, вблизи дома 151. 31-летний водитель автомобиля „Волга“ совершил наезд на велосипедиста, который двигался по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинска в telegram-канале. Пострадавший велосипедист доставлен в больницу. На северо-западе Челябинска 13 сентября машина сбила 19-летнюю девушку, которая переходила дорогу на красный. Пострадавшая также доставлена в больницу, уточнили в пресс-службе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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