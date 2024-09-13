В Челябинске сбили велосипедиста, который поехал на красный

В Челябинске утром 14 сентября 31-летний водитель сбил велосипедиста, который поехал на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
«ДТП произошло 14 сентября в 09:42 часов по улице Братьев Кашириных, вблизи дома 151. 31-летний водитель автомобиля „Волга“ совершил наезд на велосипедиста, который двигался по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинска в telegram-канале. Пострадавший велосипедист доставлен в больницу.
На северо-западе Челябинска 13 сентября машина сбила 19-летнюю девушку, которая переходила дорогу на красный. Пострадавшая также доставлена в больницу, уточнили в пресс-службе ведомства.
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