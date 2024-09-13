У задержанного в Екатеринбурге водителя Mercedes нашли наркотики

Екатеринбургские силовики нашли наркотики в салоне Mercedes, водителя которого задержали в ночь на 14 сентября на улице Щербакова. Информацию URA.RU сообщил очевидец и подтвердил источник в силовой среде.
«Полицейские осматривали багажник иномарки. Мужчину положили на капот. Были обыски при понятых, во время которых нашли порошок с неизвестным веществом», — рассказал собеседник агентства.
В УМВД РФ по Екатеринбургу не комментируют сведения о запрещенных веществах. Но отметили, что задержанный подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По данным ведомства, стрельбы на улице не было (хотя очевидцы уверяют об обратном). Авто, по данным агентства, принадлежит предпринимательнице Ирине. Она от общения отказалась. Задержанный может быть ее супругом. Все, что известно об истории, — в специальном материале URA.RU.
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