ВС РФ уничтожили украинскую аэродромную инфраструктуру

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ФСБ, учения. Челябинск, военные, оружие, вооружение, амуниция, снайпер, спецоперация, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, вс рф, сво
ВС РФ уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в 132 районах за сутки, передает МО РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе боевых действий ВС РФ удалось уничтожить аэродромную инфраструктуру ВСУ в зоне спецоперации. Кроме того, российской атаке подверглись места базирования катеров Украины, а также скопления живой силы и военной техники в 132 районах, сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражена аэродромная инфраструктура», — заявили в оборонном ведомстве. Информация опубликована в telegram-канале. Там же отметили, что российские средства ПВО перехватили и ликвидировали три американских ракеты ATACMS, три французских авиабомбы «Hammer» и 53 БПЛА.

За неделю с 7 по 13 сентября ВС РФ освободили восемь населенный пунктов в ДНР и уничтожили 17 тысяч украинских военных. В Генштабе ВСУ сообщили, что самым горячими участками фронта стали кураховское и покровское направление. Отмечается, что украинцы пытаются удержать позиции любой ценой, что приводит к потере войск и ресурсов.

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В ходе боевых действий ВС РФ удалось уничтожить аэродромную инфраструктуру ВСУ в зоне спецоперации. Кроме того, российской атаке подверглись места базирования катеров Украины, а также скопления живой силы и военной техники в 132 районах, сообщили в Минобороны РФ. «Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражена аэродромная инфраструктура», — заявили в оборонном ведомстве. Информация опубликована в telegram-канале. Там же отметили, что российские средства ПВО перехватили и ликвидировали три американских ракеты ATACMS, три французских авиабомбы «Hammer» и 53 БПЛА. За неделю с 7 по 13 сентября ВС РФ освободили восемь населенный пунктов в ДНР и уничтожили 17 тысяч украинских военных. В Генштабе ВСУ сообщили, что самым горячими участками фронта стали кураховское и покровское направление. Отмечается, что украинцы пытаются удержать позиции любой ценой, что приводит к потере войск и ресурсов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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