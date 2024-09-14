Украинский генштаб раскрыл самый напряженный участок фронта для ВСУ

Генштаб ВСУ: самым горячим участком фронта стало кураховское направление
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Генштаб ВСУ охарактеризовал кураховское направление как "горячее"
Генштаб ВСУ охарактеризовал кураховское направление как "горячее" Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Кураховское направление (ДНР) на фронте стало особенно напряженным участком для украинской армии. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

«Сегодня горячее всего на кураховском направлении», — указано в сообщении Генштаба ВСУ. Оно опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.

В предыдущих заявлениях представители украинской армии отмечали сложность ситуации на всей линии фронта. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 5 сентября признал, что военнослужащие, отправляемые на фронт, зачастую не проходят должной подготовки. Он также выразил озабоченность по поводу превосходства российских войск в авиации, ракетных системах, артиллерии, танковых подразделениях, количестве используемых боеприпасов и численности личного состава.

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Кураховское направление (ДНР) на фронте стало особенно напряженным участком для украинской армии. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. «Сегодня горячее всего на кураховском направлении», — указано в сообщении Генштаба ВСУ. Оно опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. В предыдущих заявлениях представители украинской армии отмечали сложность ситуации на всей линии фронта. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 5 сентября признал, что военнослужащие, отправляемые на фронт, зачастую не проходят должной подготовки. Он также выразил озабоченность по поводу превосходства российских войск в авиации, ракетных системах, артиллерии, танковых подразделениях, количестве используемых боеприпасов и численности личного состава.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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