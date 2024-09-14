Украинский генштаб раскрыл самый напряженный участок фронта для ВСУ

Кураховское направление (ДНР) на фронте стало особенно напряженным участком для украинской армии. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
«Сегодня горячее всего на кураховском направлении», — указано в сообщении Генштаба ВСУ. Оно опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.
В предыдущих заявлениях представители украинской армии отмечали сложность ситуации на всей линии фронта. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 5 сентября признал, что военнослужащие, отправляемые на фронт, зачастую не проходят должной подготовки. Он также выразил озабоченность по поводу превосходства российских войск в авиации, ракетных системах, артиллерии, танковых подразделениях, количестве используемых боеприпасов и численности личного состава.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.