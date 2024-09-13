Омбудсмен Сапко: пять пермяков вернулись из украинского плена

Пермские военнослужащие вернулись из плена в Россию
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Пять военнослужащих из Пермского края вернулись из украинского плена в Россию. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко.
«Состоялся обмен военнопленными между Россией и украинской стороной. По предварительной информации, в списке по обмену есть пять наших земляков», — пояснил Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам Сапко, он уже пообщался с близкими родственниками, возвращенных из плена военнослужащих. Он добавил, что всем бойцам предоставлена возможность получить медицинскую и психологическую помощь.
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