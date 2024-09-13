13 сентября 2024

Омбудсмен Сапко: пять пермяков вернулись из украинского плена

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Пермские военнослужащие вернулись из плена в Россию
Пермские военнослужащие вернулись из плена в Россию Фото:
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Пять военнослужащих из Пермского края вернулись из украинского плена в Россию. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко.

«Состоялся обмен военнопленными между Россией и украинской стороной. По предварительной информации, в списке по обмену есть пять наших земляков», — пояснил Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Сапко, он уже пообщался с близкими родственниками, возвращенных из плена военнослужащих. Он добавил, что всем бойцам предоставлена возможность получить медицинскую и психологическую помощь.

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Пять военнослужащих из Пермского края вернулись из украинского плена в Россию. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко. «Состоялся обмен военнопленными между Россией и украинской стороной. По предварительной информации, в списке по обмену есть пять наших земляков», — пояснил Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам Сапко, он уже пообщался с близкими родственниками, возвращенных из плена военнослужащих. Он добавил, что всем бойцам предоставлена возможность получить медицинскую и психологическую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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