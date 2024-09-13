13 сентября 2024

Свердловских солдат-срочников вернули из украинского плена

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В рамках масштабного обмена военнопленными между Россией и Украиной домой возвращаются четверо свердловских солдат-срочников. Об этом сообщила региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

«Наших [в списке] четверо. Трое из них — это солдаты срочной службы из нашего подразделения, размещенного на территории Свердловской области, выполнявшие задачи в Курской области. Когда стало известно, что солдаты в окружении, командование обратилось со списком своих солдат и вместе с нами переживали за них», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, четвертый срочник в «свердловском» списке оказался по просьбе родных. «Он наш земляк, но служил не в нашем подразделении. Вернулся — мы рады», — добавила Мерзлякова.

Об обмене по формуле «103 на 103» стало известно 14 сентября. По информации Минобороны, освобожденные военные сейчас в Беларуси. Там их обеспечивают медпомощью.

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В рамках масштабного обмена военнопленными между Россией и Украиной домой возвращаются четверо свердловских солдат-срочников. Об этом сообщила региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова. «Наших [в списке] четверо. Трое из них — это солдаты срочной службы из нашего подразделения, размещенного на территории Свердловской области, выполнявшие задачи в Курской области. Когда стало известно, что солдаты в окружении, командование обратилось со списком своих солдат и вместе с нами переживали за них», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, четвертый срочник в «свердловском» списке оказался по просьбе родных. «Он наш земляк, но служил не в нашем подразделении. Вернулся — мы рады», — добавила Мерзлякова. Об обмене по формуле «103 на 103» стало известно 14 сентября. По информации Минобороны, освобожденные военные сейчас в Беларуси. Там их обеспечивают медпомощью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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