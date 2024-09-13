Свердловских солдат-срочников вернули из украинского плена

14 сентября 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Парней пленили в Курской области (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В рамках масштабного обмена военнопленными между Россией и Украиной домой возвращаются четверо свердловских солдат-срочников. Об этом сообщила региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова. «Наших [в списке] четверо. Трое из них — это солдаты срочной службы из нашего подразделения, размещенного на территории Свердловской области, выполнявшие задачи в Курской области. Когда стало известно, что солдаты в окружении, командование обратилось со списком своих солдат и вместе с нами переживали за них», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, четвертый срочник в «свердловском» списке оказался по просьбе родных. «Он наш земляк, но служил не в нашем подразделении. Вернулся — мы рады», — добавила Мерзлякова. Об обмене по формуле «103 на 103» стало известно 14 сентября. По информации Минобороны, освобожденные военные сейчас в Беларуси. Там их обеспечивают медпомощью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В рамках масштабного обмена военнопленными между Россией и Украиной домой возвращаются четверо свердловских солдат-срочников. Об этом сообщила региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова. «Наших [в списке] четверо. Трое из них — это солдаты срочной службы из нашего подразделения, размещенного на территории Свердловской области, выполнявшие задачи в Курской области. Когда стало известно, что солдаты в окружении, командование обратилось со списком своих солдат и вместе с нами переживали за них», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, четвертый срочник в «свердловском» списке оказался по просьбе родных. «Он наш земляк, но служил не в нашем подразделении. Вернулся — мы рады», — добавила Мерзлякова. Об обмене по формуле «103 на 103» стало известно 14 сентября. По информации Минобороны, освобожденные военные сейчас в Беларуси. Там их обеспечивают медпомощью.