Курганцев зовут работать ревизорами в Екатеринбург за 120 тысяч рублей

Жителей Курганской области приглашают работать ревизорами на складах в Екатеринбурге вахтовым методом. За такую работу обещают платить до 120 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена на сайте с объявлениями.
«Открыт набор на вахту в Екатеринбург для жителей Курганской области. Работа счетчиками-ревизорами на складах, зарплата до 120 тысяч рублей», — указано в описании вакансии на сайте Avito.
Работникам будут предоставлены бесплатное проживание, питание и спецодежда. Соискателям вакансии придется маркировать и сканировать товары на складе, уточняется в объявлении.
Ранее курганцев звали работать на Тульский патронный завод, занимающийся производством боеприпасов для стрелкового оружия. Слесарям-ремонтникам станков обещали платить от 120 тысяч рублей.
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