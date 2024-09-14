Курганцев зовут работать ревизорами в Екатеринбург за 120 тысяч рублей

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Вести учет товаров на складе предлагают курганцам
Вести учет товаров на складе предлагают курганцам Фото:

Жителей Курганской области приглашают работать ревизорами на складах в Екатеринбурге вахтовым методом. За такую работу обещают платить до 120 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена на сайте с объявлениями.

«Открыт набор на вахту в Екатеринбург для жителей Курганской области. Работа счетчиками-ревизорами на складах, зарплата до 120 тысяч рублей», — указано в описании вакансии на сайте Avito.

Работникам будут предоставлены бесплатное проживание, питание и спецодежда. Соискателям вакансии придется маркировать и сканировать товары на складе, уточняется в объявлении.

Ранее курганцев звали работать на Тульский патронный завод, занимающийся производством боеприпасов для стрелкового оружия. Слесарям-ремонтникам станков обещали платить от 120 тысяч рублей.

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Жителей Курганской области приглашают работать ревизорами на складах в Екатеринбурге вахтовым методом. За такую работу обещают платить до 120 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена на сайте с объявлениями. «Открыт набор на вахту в Екатеринбург для жителей Курганской области. Работа счетчиками-ревизорами на складах, зарплата до 120 тысяч рублей», — указано в описании вакансии на сайте Avito. Работникам будут предоставлены бесплатное проживание, питание и спецодежда. Соискателям вакансии придется маркировать и сканировать товары на складе, уточняется в объявлении. Ранее курганцев звали работать на Тульский патронный завод, занимающийся производством боеприпасов для стрелкового оружия. Слесарям-ремонтникам станков обещали платить от 120 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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