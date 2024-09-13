В Челябинске разыскали скрывшегося с места ДТП пьяного водителя

В Челябинске установили личность водителя автомобиля «Хонда», который 14 сентября, будучи нетрезвым, устроил ДТП на улице Барбюса и скрылся с места происшествия. Об этом URA.RU сообщили в городской Госавтоинспекции.
«Экипаж ДПС задержал иномарку на улице Гончаренко, у дома № 71. У 40-летнего мужчины наблюдались признаки опьянения. Он в присутствии понятых отказался от прохождения освидетельствования», — сообщили в ведомстве.
В ГИБДД уточнили, что по факту происшествия были составлены административные материалы, предусматривающие штраф и лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет, а также административный арест. Автомобиль поместили на штрафстоянку.
Как сообщало URA.RU, вечером 1 сентября пьяный водитель спровоцировал массовую аварию на северо-западе Челябинска. Это было уже третье ДТП для 49-летнего жителя Златоуста.
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