13 сентября 2024

В Челябинске разыскали скрывшегося с места ДТП пьяного водителя

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске по горячим следам установили виновника ДТП Фото:

В Челябинске установили личность водителя автомобиля «Хонда», который 14 сентября, будучи нетрезвым, устроил ДТП на улице Барбюса и скрылся с места происшествия. Об этом URA.RU сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Экипаж ДПС задержал иномарку на улице Гончаренко, у дома № 71. У 40-летнего мужчины наблюдались признаки опьянения. Он в присутствии понятых отказался от прохождения освидетельствования», — сообщили в ведомстве.

В ГИБДД уточнили, что по факту происшествия были составлены административные материалы, предусматривающие штраф и лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет, а также административный арест. Автомобиль поместили на штрафстоянку.

Как сообщало URA.RU, вечером 1 сентября пьяный водитель спровоцировал массовую аварию на северо-западе Челябинска. Это было уже третье ДТП для 49-летнего жителя Златоуста.

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В Челябинске установили личность водителя автомобиля «Хонда», который 14 сентября, будучи нетрезвым, устроил ДТП на улице Барбюса и скрылся с места происшествия. Об этом URA.RU сообщили в городской Госавтоинспекции. «Экипаж ДПС задержал иномарку на улице Гончаренко, у дома № 71. У 40-летнего мужчины наблюдались признаки опьянения. Он в присутствии понятых отказался от прохождения освидетельствования», — сообщили в ведомстве. В ГИБДД уточнили, что по факту происшествия были составлены административные материалы, предусматривающие штраф и лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет, а также административный арест. Автомобиль поместили на штрафстоянку. Как сообщало URA.RU, вечером 1 сентября пьяный водитель спровоцировал массовую аварию на северо-западе Челябинска. Это было уже третье ДТП для 49-летнего жителя Златоуста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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