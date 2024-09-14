14 сентября 2024

В Академическом произошло массовое ДТП, на место прибыла скорая. Видео

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Дорога. Челябинск, машина, знак аварийной остановки, дтп, авария, автотранспорт
По данным полиции, обошлось без пострадавших (архивное фото) Фото:

Вечером 14 сентября в Академическом районе Екатеринбурга — на перекрестке Вильгельма де Геннина-Краснолесья — столкнулись три автомобиля, на место прибыла скорая помощь. Об этом рассказали очевидцы.

«Жесткая авария в Академическом. Прямо в отбойник», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». К посту прикреплено видео. В ГИБДД уточнили, что обошлось без пострадавших.

В конце августа URA.RU рассказывало, как на въезде в Академический столкнулись сразу пять автомобилей. Это спровоцировало гигантский затор.

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Вечером 14 сентября в Академическом районе Екатеринбурга — на перекрестке Вильгельма де Геннина-Краснолесья — столкнулись три автомобиля, на место прибыла скорая помощь. Об этом рассказали очевидцы. «Жесткая авария в Академическом. Прямо в отбойник», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». К посту прикреплено видео. В ГИБДД уточнили, что обошлось без пострадавших. В конце августа URA.RU рассказывало, как на въезде в Академический столкнулись сразу пять автомобилей. Это спровоцировало гигантский затор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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