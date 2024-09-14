По данным полиции, обошлось без пострадавших (архивное фото)
Вечером 14 сентября в Академическом районе Екатеринбурга — на перекрестке Вильгельма де Геннина-Краснолесья — столкнулись три автомобиля, на место прибыла скорая помощь. Об этом рассказали очевидцы.
«Жесткая авария в Академическом. Прямо в отбойник», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». К посту прикреплено видео. В ГИБДД уточнили, что обошлось без пострадавших.
В конце августа URA.RU рассказывало, как на въезде в Академический столкнулись сразу пять автомобилей. Это спровоцировало гигантский затор.
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