14 сентября 2024

Алаудинов раскрыл секретную информацию, полученную от пленных ВСУ под Курском

Алаудинов: пленные из 41-й бригады ВСУ раскрыли позиции «Кракена»* под Курском
© Служба новостей «URA.RU»
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Алаудинов поделился информацией, полученный от пленных боевиков ВСУ
Алаудинов поделился информацией, полученный от пленных боевиков ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В ходе боевой работы российскими бойцами на курском направлении были взяты пленные боевики из 41-й бригады ВСУ, которые рассказали о месте базирования нацбатальона «Кракен» (признан в России террористической и запрещенной организацией). Об этом сообщил замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«Сегодня отряд „Каштана“ провёл мероприятие — взяли пленных. 41-ая бригада. Вот мы уже знаем, что сзади них находится подразделение „Кракен“. То есть, сколько подразделений они вынуждены были бросить просто против нас для того, чтобы чисто удержать участок», — сообщил Алаудинов на видео в своем telegram-канале.

Ранее генерал-майор также рассказал, что боевики ВСУ пожалели о вторжении в Курскую область. Пленные солдаты жалуются на полную дезорганизацию и пытаются сбежать с территории России, подытожил Алаудинов.

*Нацбат «Кракен» признан в России террористической и запрещенной организацией

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В ходе боевой работы российскими бойцами на курском направлении были взяты пленные боевики из 41-й бригады ВСУ, которые рассказали о месте базирования нацбатальона «Кракен» (признан в России террористической и запрещенной организацией). Об этом сообщил замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. «Сегодня отряд „Каштана“ провёл мероприятие — взяли пленных. 41-ая бригада. Вот мы уже знаем, что сзади них находится подразделение „Кракен“. То есть, сколько подразделений они вынуждены были бросить просто против нас для того, чтобы чисто удержать участок», — сообщил Алаудинов на видео в своем telegram-канале. Ранее генерал-майор также рассказал, что боевики ВСУ пожалели о вторжении в Курскую область. Пленные солдаты жалуются на полную дезорганизацию и пытаются сбежать с территории России, подытожил Алаудинов. *Нацбат «Кракен» признан в России террористической и запрещенной организацией
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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