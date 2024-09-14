Алаудинов раскрыл секретную информацию, полученную от пленных ВСУ под Курском

В ходе боевой работы российскими бойцами на курском направлении были взяты пленные боевики из 41-й бригады ВСУ, которые рассказали о месте базирования нацбатальона «Кракен» (признан в России террористической и запрещенной организацией). Об этом сообщил замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
«Сегодня отряд „Каштана“ провёл мероприятие — взяли пленных. 41-ая бригада. Вот мы уже знаем, что сзади них находится подразделение „Кракен“. То есть, сколько подразделений они вынуждены были бросить просто против нас для того, чтобы чисто удержать участок», — сообщил Алаудинов на видео в своем telegram-канале.
Ранее генерал-майор также рассказал, что боевики ВСУ пожалели о вторжении в Курскую область. Пленные солдаты жалуются на полную дезорганизацию и пытаются сбежать с территории России, подытожил Алаудинов.
*Нацбат «Кракен» признан в России террористической и запрещенной организацией
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