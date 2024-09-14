В ходе последней встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера лидеры обсудили возможность снять запрет на удары британскими ракетами Storm Shadow по РФ. Инсайд от официальных лиц США распространило издание Associated Press.
«Официальные лица США, знакомые с ходом переговоров, заявили, что, по их мнению, Стармер добивался одобрения Байдена, чтобы позволить Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для расширенных ударов по России», — сообщает AP. Инсайдеры отмечают, что Байден будет сговорчивым в вопросе снятия ограничений для ВСУ, но о решении еще не объявлено.
Вокруг встречи Байдена и Стармера распространялась информация о возможном решении снять ограничения для ВСУ на удары по РФ западным оружием. Президент РФ Владимир Путин предупредил после этого о рисках вовлечения стран НАТО в конфликт. В итоговом заявлении лидеры не упомянули, что поднимали этот вопрос. О том, как прошла встреча Байдена и Стармера — в материале URA.RU.
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