14 сентября 2024

Инсайдеры раскрыли детали беседы Байдена и Стармера об ударах ракетами по России

AP: Стармер уговаривал Байдена снять запрет ВСУ на удары Storm Shadow по России
© Служба новостей «URA.RU»
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Байден может разрешить удары по РФ британским оружием, считает AP
Байден может разрешить удары по РФ британским оружием, считает AP Фото:
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В ходе последней встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера лидеры обсудили возможность снять запрет на удары британскими ракетами Storm Shadow по РФ. Инсайд от официальных лиц США распространило издание Associated Press.

«Официальные лица США, знакомые с ходом переговоров, заявили, что, по их мнению, Стармер добивался одобрения Байдена, чтобы позволить Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для расширенных ударов по России», — сообщает AP. Инсайдеры отмечают, что Байден будет сговорчивым в вопросе снятия ограничений для ВСУ, но о решении еще не объявлено.

Вокруг встречи Байдена и Стармера распространялась информация о возможном решении снять ограничения для ВСУ на удары по РФ западным оружием. Президент РФ Владимир Путин предупредил после этого о рисках вовлечения стран НАТО в конфликт. В итоговом заявлении лидеры не упомянули, что поднимали этот вопрос. О том, как прошла встреча Байдена и Стармера — в материале URA.RU.

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В ходе последней встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера лидеры обсудили возможность снять запрет на удары британскими ракетами Storm Shadow по РФ. Инсайд от официальных лиц США распространило издание Associated Press. «Официальные лица США, знакомые с ходом переговоров, заявили, что, по их мнению, Стармер добивался одобрения Байдена, чтобы позволить Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для расширенных ударов по России», — сообщает AP. Инсайдеры отмечают, что Байден будет сговорчивым в вопросе снятия ограничений для ВСУ, но о решении еще не объявлено. Вокруг встречи Байдена и Стармера распространялась информация о возможном решении снять ограничения для ВСУ на удары по РФ западным оружием. Президент РФ Владимир Путин предупредил после этого о рисках вовлечения стран НАТО в конфликт. В итоговом заявлении лидеры не упомянули, что поднимали этот вопрос. О том, как прошла встреча Байдена и Стармера — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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