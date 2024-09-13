Лидеры США и Британии обсудили удары западным оружием вглубь РФ: итоги

Кирби: США не намерены снимать ограничения для ВСУ на удары по России

14 сентября 2024 в 06:42 Размер текста - 17 +

В ходе переговоров стороны не изменили позиции касательно применения оружия Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переговоры президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером состоялись в ночь на 14 сентября. Иностранные СМИ со ссылкой на источники сообщали о возможных итогах разговора западных лидеров. Среди возможных итогов предполагали решение о снятии запрета для ВСУ на удары вглубь России американским оружием. Чем закончилась встреча западных лидеров — в материале URA.RU. Встреча Байдена со Стармером Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал предстоящие переговоры между Байденом и Стармером, на которых планировалось обсудить возможности разрешения Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по России. При этом представитель Белого дома Джон Кирби, выступая с комментарием по данному вопросу, заявил, что США не поддерживают идею ударов украинской армии вглубь российской территории, особенно с использованием американского оружия. Позднее председатель Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол рассказал о планах Блинкена посетить Киев, чтобы обсудить этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским. Блинкен намерен поднять вопрос в ходе визита в Украину Фото: Official White House / Cameron Smith США не сообщили об одобрении ударов ВСУ по России В итоге встреча Байдена со Стармером не привела к изменению позиции Соединенных Штатов относительно разрешения ВСУ наносить дальние удары по территории России. Об этом свидетельствует итоговое заявление, опубликованное Белым домом. «Лидеры провели углубленное обсуждение ряда вопросов внешней политики, представляющих взаимный интерес. Они подтвердили свою неизменную поддержку Украины», — говорится в документе, размещенном на сайте Белого дома. В тексте заявления нет упоминаний о возможности использования Киевом западных дальнобойных ракет для ударов по территории РФ. Эта позиция соответствует ранее озвученной пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер информации. Путин предупреждал о вовлечении НАТО в конфликт Президент РФ Владимир Путин выразил озабоченность в связи с возможным снятием запрета на удары западным дальнобойным оружием по территории России. Ранее он предупредил, что если страны НАТО позволят Украине использовать высокоточное оружие большой дальности против РФ, это будет равносильно их участию в военных действиях. Британский премьер Кир Стармер заявил о нежелании Лондона вступать в конфликт с РФ. Тем не менее, по данным ряда СМИ, Британия в настоящий момент может быть настроена поддержать Киев, хотя официально об этом не объявляется. В Европейском Союзе, в свою очередь, указывают на отсутствие единого мнения, предоставляя каждой стране право самостоятельно определять границы допустимого в отношении Украины. Владимир Путин озвучил позицию по дискуссии об использовании ракет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Переговоры президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером состоялись в ночь на 14 сентября. Иностранные СМИ со ссылкой на источники сообщали о возможных итогах разговора западных лидеров. Среди возможных итогов предполагали решение о снятии запрета для ВСУ на удары вглубь России американским оружием. Чем закончилась встреча западных лидеров — в материале URA.RU. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал предстоящие переговоры между Байденом и Стармером, на которых планировалось обсудить возможности разрешения Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по России. При этом представитель Белого дома Джон Кирби, выступая с комментарием по данному вопросу, заявил, что США не поддерживают идею ударов украинской армии вглубь российской территории, особенно с использованием американского оружия. Позднее председатель Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол рассказал о планах Блинкена посетить Киев, чтобы обсудить этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским. В итоге встреча Байдена со Стармером не привела к изменению позиции Соединенных Штатов относительно разрешения ВСУ наносить дальние удары по территории России. Об этом свидетельствует итоговое заявление, опубликованное Белым домом. «Лидеры провели углубленное обсуждение ряда вопросов внешней политики, представляющих взаимный интерес. Они подтвердили свою неизменную поддержку Украины», — говорится в документе, размещенном на сайте Белого дома. В тексте заявления нет упоминаний о возможности использования Киевом западных дальнобойных ракет для ударов по территории РФ. Эта позиция соответствует ранее озвученной пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер информации. Президент РФ Владимир Путин выразил озабоченность в связи с возможным снятием запрета на удары западным дальнобойным оружием по территории России. Ранее он предупредил, что если страны НАТО позволят Украине использовать высокоточное оружие большой дальности против РФ, это будет равносильно их участию в военных действиях. Британский премьер Кир Стармер заявил о нежелании Лондона вступать в конфликт с РФ. Тем не менее, по данным ряда СМИ, Британия в настоящий момент может быть настроена поддержать Киев, хотя официально об этом не объявляется. В Европейском Союзе, в свою очередь, указывают на отсутствие единого мнения, предоставляя каждой стране право самостоятельно определять границы допустимого в отношении Украины.