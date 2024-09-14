Земфира* пошла в Верховный суд с требованием снять статус иноагента

15 сентября 2024 в 04:46 Размер текста - 17 +

Верховный суд РФ рассмотрит жалобу певица Земфиры Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, признана Минюстом РФ иноагентом) подала жалобу в Верховный суд РФ с требованием исключить ее из реестра иностранных агентов. Ведомство приняло в работу соответствующие документы. Новость по теме Земфира* опровергла получение французского гражданства «Верховный суд зарегистрировал жалобу Земфиры Рамазановой на решение судов нижестоящих инстанций, отказавшихся отменить решение Минюста РФ о включении ее в реестр иноагентов. На данный момент дата рассмотрения жалобы не определена», — сообщил ТАСС со ссылкой на Верховный суд РФ. Как сообщало URA.RU ранее, весной 2024 года Земфира не смогла оспорить статус иноагента на заседании во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Кассационная жалоба была оставлена без удовлетворения. *Земфира внесена Минюстом в реестр иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, признана Минюстом РФ иноагентом) подала жалобу в Верховный суд РФ с требованием исключить ее из реестра иностранных агентов. Ведомство приняло в работу соответствующие документы. «Верховный суд зарегистрировал жалобу Земфиры Рамазановой на решение судов нижестоящих инстанций, отказавшихся отменить решение Минюста РФ о включении ее в реестр иноагентов. На данный момент дата рассмотрения жалобы не определена», — сообщил ТАСС со ссылкой на Верховный суд РФ. Как сообщало URA.RU ранее, весной 2024 года Земфира не смогла оспорить статус иноагента на заседании во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Кассационная жалоба была оставлена без удовлетворения. *Земфира внесена Минюстом в реестр иноагентов