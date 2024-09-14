14 сентября 2024

«Держал весь подъезд в страхе»: убитый фельдшером свердловчанин пил и дебоширил

В Нижних Сергах фельдшер застрелил соседа-дебошира, который пугал весь дом
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор оружия у гражданских на нужды СВО. Екатеринбург , оружие, ружье, преступление, криминал, охотничье оружие
Фельдшеру пришлось стрелять, чтобы защититься от пьяного соседа Фото:

Застреленный фельдшером житель Нижних Серег (Свердловская область) был пьяницей и дебоширом и пугал весь дом. Местные жители поддержали действия медика, вынужденно выстрелившего в соседа.

«Убитый жил на четвертом этаже. Его звали Иван П., и он держал весь подъезд в страхе. Бухал и не давал покоя жителям всего подъезда», — рассказал порталу E1.ru местный житель Вадим. По его словам, неадекватный сосед ввалился ранним утром в квартиру фельдшера скорой помощи Сергея этажом выше. По словам очевидца, фельдшер несколько раз пытался убедить пьяного соседа уйти и взял ружье. Дебошир стал его душить. Сергей выстрелил из ружья в ногу нападавшему и попал в артерию. Спасти нападавшего, несмотря на усилия Сергея и его жены, которая также работает на скорой, не удалось.

«У Сергея жена, которая тоже работает на скорой, и малолетний ребенок. Это очень уважаемые люди в нашем городе», — рассказал очевидец произошедшего.

Инцидент произошел утром 14 сентября. Как говорили очевидцы, конфликт начался из-за громкой музыки. Врач пытался спасти погибшего, но не смог остановить кровотечение из бедренной артерии в области паха. В СУ СКР по Свердловской области подтвердили произошедшее. Возбуждено уголовное дело.

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Застреленный фельдшером житель Нижних Серег (Свердловская область) был пьяницей и дебоширом и пугал весь дом. Местные жители поддержали действия медика, вынужденно выстрелившего в соседа. «Убитый жил на четвертом этаже. Его звали Иван П., и он держал весь подъезд в страхе. Бухал и не давал покоя жителям всего подъезда», — рассказал порталу E1.ru местный житель Вадим. По его словам, неадекватный сосед ввалился ранним утром в квартиру фельдшера скорой помощи Сергея этажом выше. По словам очевидца, фельдшер несколько раз пытался убедить пьяного соседа уйти и взял ружье. Дебошир стал его душить. Сергей выстрелил из ружья в ногу нападавшему и попал в артерию. Спасти нападавшего, несмотря на усилия Сергея и его жены, которая также работает на скорой, не удалось. «У Сергея жена, которая тоже работает на скорой, и малолетний ребенок. Это очень уважаемые люди в нашем городе», — рассказал очевидец произошедшего. Инцидент произошел утром 14 сентября. Как говорили очевидцы, конфликт начался из-за громкой музыки. Врач пытался спасти погибшего, но не смог остановить кровотечение из бедренной артерии в области паха. В СУ СКР по Свердловской области подтвердили произошедшее. Возбуждено уголовное дело.
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