ВСУ атаковали Рязанскую область

Над Рязанской областью сбит беспилотник ВСУ
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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Украина атаковала несколько регионов РФ Фото:

Средства ПВО сбили над Рязанской обласью дрон ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области», — говорится в сообщении военного ведомства в Telegram. Беспилотник сбит примерно в 7:30 по московскому времени.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что Украина за ночь атаковала 7 регионов РФ. В небе были уничтожены 25 беспилотников.

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Средства ПВО сбили над Рязанской обласью дрон ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области», — говорится в сообщении военного ведомства в Telegram. Беспилотник сбит примерно в 7:30 по московскому времени. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что Украина за ночь атаковала 7 регионов РФ. В небе были уничтожены 25 беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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