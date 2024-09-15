ВСУ атаковали Рязанскую область

Украина атаковала несколько регионов РФ
Средства ПВО сбили над Рязанской обласью дрон ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области», — говорится в сообщении военного ведомства в
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что Украина за ночь атаковала 7 регионов РФ. В небе были уничтожены 25 беспилотников.
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