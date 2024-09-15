В популярных у россиян продуктах нашли вещество, вызывающее рак

Технолог Марченко: в газировках и соусах содержится бензол, провоцирующий рак

15 сентября 2024 в 11:31 Размер текста - 17 +

В газировках и энергетиках может содержаться бензол, который провоцирует рак, заявила Марченко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В газировках, фруктовых соках и соусах обнаружено высокотоксичное канцерогенное вещество — бензол, которое провоцирует онкологические заболевания. Об этом заявила химик-технолог Варвара Марченко, добавив, что соединение часто образуется в пище на этапе обработки и хранения. «В популярных у россиян газировках и соусах обнаружен бензол», — передает Life.ru слова эксперта. Марченко также отметила, что вещество может находиться в энергетических напитках, фруктовых соках, джемах, консервированных и копченых продуктах. По словам технолога, после обработки продуктов в них могут оставаться как следы бензола, так и его концентрация, превышающая норму. Марченко заявила, что бензол ослабляет нервную и иммунные системы, разрушает костный мозг, провоцирует анемию и образование злокачественных опухолей. По это причине она рекомендует снизить уровень потребления продуктов, в которых потенциально может содержаться бензол. Ранее ученые из Университета Ланьчжоу (КНР) пришли к выводу, что чрезмерное употребление говядины, хлеба, шампанского и белого вина может вызвать рак кожи. Они отмечают, что результаты исследования указывают на причинно-следственную связь между генетически обусловленным потреблением этих продуктов и заболеваниями кожи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В газировках, фруктовых соках и соусах обнаружено высокотоксичное канцерогенное вещество — бензол, которое провоцирует онкологические заболевания. Об этом заявила химик-технолог Варвара Марченко, добавив, что соединение часто образуется в пище на этапе обработки и хранения. «В популярных у россиян газировках и соусах обнаружен бензол», — передает Life.ru слова эксперта. Марченко также отметила, что вещество может находиться в энергетических напитках, фруктовых соках, джемах, консервированных и копченых продуктах. По словам технолога, после обработки продуктов в них могут оставаться как следы бензола, так и его концентрация, превышающая норму. Марченко заявила, что бензол ослабляет нервную и иммунные системы, разрушает костный мозг, провоцирует анемию и образование злокачественных опухолей. По это причине она рекомендует снизить уровень потребления продуктов, в которых потенциально может содержаться бензол. Ранее ученые из Университета Ланьчжоу (КНР) пришли к выводу, что чрезмерное употребление говядины, хлеба, шампанского и белого вина может вызвать рак кожи. Они отмечают, что результаты исследования указывают на причинно-следственную связь между генетически обусловленным потреблением этих продуктов и заболеваниями кожи.