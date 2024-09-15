Гладков заявил о непростой ситуации вблизи Шебекино из-за атаки ВСУ

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Гладков заявил, что Белгородской области хватает сил и средств для устранения последствий атак ВСУ у Шебекино Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Атаки ВСУ по Шебекинскому городскому округу Белгородской области привели к возгоранию подстилки в лесном массиве. Для ликвидации последствий региону хватает сил и средств, однако ситуация остается непростой, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Ситуация в Шебекинском городском округе в связи с возгоранием после вчерашних обстрелов продолжает оставаться непростой», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что на данный момент работы в городскому округе много, но региону хватает сил и средств на это.

Ранее белгородский губернатор сообщил о последствиях атак ВСУ Шебекинском округе в субботу: погиб один человек, еще пятеро получили ранения. В результате обстрела также возникли пожары: в лесном массиве загорелась подстилка, а в поселке Маслова Пристань произошло возгорание гаражей. Для тушения возгораний были задействованы пожарные расчеты, лесопожарный центр, а также местные жители, передает «Национальная служба новостей».

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Атаки ВСУ по Шебекинскому городскому округу Белгородской области привели к возгоранию подстилки в лесном массиве. Для ликвидации последствий региону хватает сил и средств, однако ситуация остается непростой, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Ситуация в Шебекинском городском округе в связи с возгоранием после вчерашних обстрелов продолжает оставаться непростой», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что на данный момент работы в городскому округе много, но региону хватает сил и средств на это. Ранее белгородский губернатор сообщил о последствиях атак ВСУ Шебекинском округе в субботу: погиб один человек, еще пятеро получили ранения. В результате обстрела также возникли пожары: в лесном массиве загорелась подстилка, а в поселке Маслова Пристань произошло возгорание гаражей. Для тушения возгораний были задействованы пожарные расчеты, лесопожарный центр, а также местные жители, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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