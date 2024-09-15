Фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии продлили арест

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Михайленко, Смирновой и Ковалевичу продлили срок ареста Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Басманный суд Москвы продлил срок ареста топ-менеджерам Грязинского пищевого комбината (ГПК) Александру Михайленко, Эльвире Смирновой и Валерию Ковалевичу. Они являются фигурантами уголовного дела о поставках некачественных сухпайков для нужд Минобороны РФ. Соответствующая информация размещена в карточке дела.

«Удовлетворено ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Ковалевича В.Я., Михайленко А.И., Смирновой Э.А.», — говорится в карточке дела. Информацию передает РИА Новости. Топ-менеджеры были арестованы 20 апреля.

Согласно материалам дела, контракты с Минобороны были заведомо завышены по стоимости за счет увеличения расходов на питание, при этом качество продукции не соответствовало условиям контракта. Ущерб оценивается в 1,3 миллиарда рублей. Российское оборонное ведомство признано потерпевшей стороной в этом деле.

Кроме того, согласно материалам уголовного дела, некоторые подозреваемые, связанные с поставками некачественных сухпайков для ВС РФ, могут скрываться от правоохранителей за пределами России. Также есть опасения, что обвиняемый Игорь Котельников может попытаться покинуть страну, чтобы обсудить свои действия с неустановленными соучастниками и передать им информации из расследования.

В рамках уголовного дела о хищении у Минобороны РФ были проведены лабораторные исследования. Их результаты показали, что поставляемые в ВС РФ индивидуальные рационы питания не отвечали установленным техническим условиям. Согласно судебным документам, сухпайки, проходящие по уголовному делу, были запрещены к использованию.

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Басманный суд Москвы продлил срок ареста топ-менеджерам Грязинского пищевого комбината (ГПК) Александру Михайленко, Эльвире Смирновой и Валерию Ковалевичу. Они являются фигурантами уголовного дела о поставках некачественных сухпайков для нужд Минобороны РФ. Соответствующая информация размещена в карточке дела. «Удовлетворено ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Ковалевича В.Я., Михайленко А.И., Смирновой Э.А.», — говорится в карточке дела. Информацию передает РИА Новости. Топ-менеджеры были арестованы 20 апреля. Согласно материалам дела, контракты с Минобороны были заведомо завышены по стоимости за счет увеличения расходов на питание, при этом качество продукции не соответствовало условиям контракта. Ущерб оценивается в 1,3 миллиарда рублей. Российское оборонное ведомство признано потерпевшей стороной в этом деле. Кроме того, согласно материалам уголовного дела, некоторые подозреваемые, связанные с поставками некачественных сухпайков для ВС РФ, могут скрываться от правоохранителей за пределами России. Также есть опасения, что обвиняемый Игорь Котельников может попытаться покинуть страну, чтобы обсудить свои действия с неустановленными соучастниками и передать им информации из расследования. В рамках уголовного дела о хищении у Минобороны РФ были проведены лабораторные исследования. Их результаты показали, что поставляемые в ВС РФ индивидуальные рационы питания не отвечали установленным техническим условиям. Согласно судебным документам, сухпайки, проходящие по уголовному делу, были запрещены к использованию.
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