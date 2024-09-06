РИАН: экспертиза запретила сухпайки, которые фигурируют в деле о хищении у МО

07 сентября 2024 в 08:21 Размер текста - 17 +

Сухпайки, проходящие по делу о хищении у МО РФ, не могут использоваться, согласно экспертизе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экспертиза запретила использование сухпайков, которые фигурируют в уголовном деле о хищении у Минобороны РФ. Об этом указано в судебных документах. «Согласно извещениям о результатах лабораторного исследования, индивидуальные рационы питания не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению», — говорится в документах. Они есть в распоряжении РИА Новости. Московский суд 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову. Они проходят по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для оборонного ведомства. Стоимость контрактов, которые были заключены между предприятием и Минобороны, была заведомо завышена, а качество продуктов не соответствовало условиям, прописанным в контракте. В рамках этого же дела проходит генерал армии Дмитрий Булгаков, он обвиняется в лоббировании интересов ГПК с использованием служебного положения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экспертиза запретила использование сухпайков, которые фигурируют в уголовном деле о хищении у Минобороны РФ. Об этом указано в судебных документах. «Согласно извещениям о результатах лабораторного исследования, индивидуальные рационы питания не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению», — говорится в документах. Они есть в распоряжении РИА Новости. Московский суд 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову. Они проходят по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для оборонного ведомства. Стоимость контрактов, которые были заключены между предприятием и Минобороны, была заведомо завышена, а качество продуктов не соответствовало условиям, прописанным в контракте. В рамках этого же дела проходит генерал армии Дмитрий Булгаков, он обвиняется в лоббировании интересов ГПК с использованием служебного положения.