06 сентября 2024

РИАН: экспертиза запретила сухпайки, которые фигурируют в деле о хищении у МО

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Пресс-конференция в областном военкомате. Курган , сухпаек, армейский набор
Сухпайки, проходящие по делу о хищении у МО РФ, не могут использоваться, согласно экспертизе Фото:

Экспертиза запретила использование сухпайков, которые фигурируют в уголовном деле о хищении у Минобороны РФ. Об этом указано в судебных документах.

«Согласно извещениям о результатах лабораторного исследования, индивидуальные рационы питания не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению», — говорится в документах. Они есть в распоряжении РИА Новости.

Московский суд 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову. Они проходят по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для оборонного ведомства. Стоимость контрактов, которые были заключены между предприятием и Минобороны, была заведомо завышена, а качество продуктов не соответствовало условиям, прописанным в контракте. В рамках этого же дела проходит генерал армии Дмитрий Булгаков, он обвиняется в лоббировании интересов ГПК с использованием служебного положения.

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Экспертиза запретила использование сухпайков, которые фигурируют в уголовном деле о хищении у Минобороны РФ. Об этом указано в судебных документах. «Согласно извещениям о результатах лабораторного исследования, индивидуальные рационы питания не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению», — говорится в документах. Они есть в распоряжении РИА Новости. Московский суд 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову. Они проходят по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для оборонного ведомства. Стоимость контрактов, которые были заключены между предприятием и Минобороны, была заведомо завышена, а качество продуктов не соответствовало условиям, прописанным в контракте. В рамках этого же дела проходит генерал армии Дмитрий Булгаков, он обвиняется в лоббировании интересов ГПК с использованием служебного положения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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