07 сентября 2024

Минобороны признали потерпевшей стороной в деле о сухпайках для армии РФ

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Дмитрий Булгаков. Stock, stock, дмитрий булгаков
Минобороны РФ получило статус в уголовном деле в отношении Булгакова Фото:

Министерство обороны РФ признано потерпевшей стороной в деле о поставке некачественных сухпайков в российскую армию, сообщили в правоохранительных органах. Ущерб, нанесенный ведомству, оценивается в 1,3 миллиарда рублей.

Новость по теме
Что известно об уголовном деле, фигурантом которого стал экс-замминистра обороны Булгаков

«Потерпевшая сторона — Министерство обороны. В случае обвинительного приговора оно может добиваться возмещения ущерба», — отметил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС. Дело касается поставок продукции АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК).

В апреле текущего года Басманный суд Москвы арестовал трех топ-менеджеров ГПК по обвинению в растрате средств Минобороны. В июле был задержан бывший заместитель министра обороны по тылу Дмитрий Булгаков, которого подозревают в лоббировании интересов ГПК. Следствие полагает, что комбинат поставлял в войска некачественные продукты питания по завышенной стоимости. Группа из фигурантов дела Булгакова заранее распределила межу собой преступные роли. Экспертиза запретила сухпайки, которые фигурируют в деле о хищении у МО

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Министерство обороны РФ признано потерпевшей стороной в деле о поставке некачественных сухпайков в российскую армию, сообщили в правоохранительных органах. Ущерб, нанесенный ведомству, оценивается в 1,3 миллиарда рублей. «Потерпевшая сторона — Министерство обороны. В случае обвинительного приговора оно может добиваться возмещения ущерба», — отметил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС. Дело касается поставок продукции АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК). В апреле текущего года Басманный суд Москвы арестовал трех топ-менеджеров ГПК по обвинению в растрате средств Минобороны. В июле был задержан бывший заместитель министра обороны по тылу Дмитрий Булгаков, которого подозревают в лоббировании интересов ГПК. Следствие полагает, что комбинат поставлял в войска некачественные продукты питания по завышенной стоимости. Группа из фигурантов дела Булгакова заранее распределила межу собой преступные роли. Экспертиза запретила сухпайки, которые фигурируют в деле о хищении у МО
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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