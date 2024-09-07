Минобороны признали потерпевшей стороной в деле о сухпайках для армии РФ

Министерство обороны РФ признано потерпевшей стороной в деле о поставке некачественных сухпайков в российскую армию, сообщили в правоохранительных органах. Ущерб, нанесенный ведомству, оценивается в 1,3 миллиарда рублей.
«Потерпевшая сторона — Министерство обороны. В случае обвинительного приговора оно может добиваться возмещения ущерба», — отметил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС. Дело касается поставок продукции АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК).
В апреле текущего года Басманный суд Москвы арестовал трех топ-менеджеров ГПК по обвинению в растрате средств Минобороны. В июле был задержан бывший заместитель министра обороны по тылу Дмитрий Булгаков, которого подозревают в лоббировании интересов ГПК. Следствие полагает, что комбинат поставлял в войска некачественные продукты питания по завышенной стоимости. Группа из фигурантов дела Булгакова заранее распределила межу собой преступные роли. Экспертиза запретила сухпайки, которые фигурируют в деле о хищении у МО
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