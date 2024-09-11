Подозреваемых по делу о сухпайках заподозрили в отъезде за границу

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Следователи предполагают, что подозреваемые могли уехать из России
Следователи предполагают, что подозреваемые могли уехать из России Фото:

Некоторые фигуранты, связанные с поставками некачественных сухпайков для российских войск, могут скрываться за границей от правоохранительных органов. Об этом говорится в материалах уголовного дела.

«Некоторые подозреваемые в деле о поставках в российские войска некачественных сухпайков могли скрыться от правоохранителей за пределами страны», — передает содержание материалов дела ТАСС. Также отмечается, что обвиняемый Игорь Котельников может попытаться скрыться за границей, чтобы обсудить свои действия с неустановленными соучастниками и передать им информацию, полученную во время расследования.

Министерство обороны РФ признано потерпевшей стороной в деле о поставке некачественных сухпайков в ВС РФ. Ущерб составил 1,3 миллиарда рублей. Ведется расследование против АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), который подозревается в завышении цен и поставках низкокачественной продукции. Арестованы три топ-менеджера комбината и бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков, который, как подозревают, способствовал интересам ГПК. Обыски проводились в Новой Москве в рамках дела о мошенничестве, передает A42

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Некоторые фигуранты, связанные с поставками некачественных сухпайков для российских войск, могут скрываться за границей от правоохранительных органов. Об этом говорится в материалах уголовного дела. «Некоторые подозреваемые в деле о поставках в российские войска некачественных сухпайков могли скрыться от правоохранителей за пределами страны», — передает содержание материалов дела ТАСС. Также отмечается, что обвиняемый Игорь Котельников может попытаться скрыться за границей, чтобы обсудить свои действия с неустановленными соучастниками и передать им информацию, полученную во время расследования. Министерство обороны РФ признано потерпевшей стороной в деле о поставке некачественных сухпайков в ВС РФ. Ущерб составил 1,3 миллиарда рублей. Ведется расследование против АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), который подозревается в завышении цен и поставках низкокачественной продукции. Арестованы три топ-менеджера комбината и бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков, который, как подозревают, способствовал интересам ГПК. Обыски проводились в Новой Москве в рамках дела о мошенничестве, передает A42. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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