Подозреваемых по делу о сухпайках заподозрили в отъезде за границу

Некоторые фигуранты, связанные с поставками некачественных сухпайков для российских войск, могут скрываться за границей от правоохранительных органов. Об этом говорится в материалах уголовного дела.
«Некоторые подозреваемые в деле о поставках в российские войска некачественных сухпайков могли скрыться от правоохранителей за пределами страны», — передает содержание материалов дела ТАСС. Также отмечается, что обвиняемый Игорь Котельников может попытаться скрыться за границей, чтобы обсудить свои действия с неустановленными соучастниками и передать им информацию, полученную во время расследования.
Министерство обороны РФ признано потерпевшей стороной в деле о поставке некачественных сухпайков в ВС РФ. Ущерб составил 1,3 миллиарда рублей. Ведется расследование против АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), который подозревается в завышении цен и поставках низкокачественной продукции. Арестованы три топ-менеджера комбината и бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков, который, как подозревают, способствовал интересам ГПК. Обыски проводились в Новой Москве в рамках дела о мошенничестве, передает A42.
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