Насколько подорожают машины из-за повышения утильсбора в 2024 году: сравнение

С 1 октября ставка утильсбора на автомобили будет повышена до 85%

15 сентября 2024 в 14:04 Размер текста - 17 +

Автомобиль Chery Tiggo 4 после повышения утильсбора подорожает на 13-15% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 1 октября 2024 года ставка утилизационного сбора на автомобили и прицепы будет повышена на 70—85%. Это касается новых транспортных средств, ввезенных в Россию после указанной даты, сообщили в Минпромторге РФ. В дальнейшем ставка утильсбора будет индексироваться на 10—20% с 1 января каждого нового года. Как изменятся цены на автомобили после повышения утильсбора — в материале URA.RU. Повышение утильсбора С 1 октября 2024 года в России вступают в силу повышенные ставки утилизационного сбора для импортных автомобилей. План по увеличению сбора до 2030 года был опубликован правительством. Повышение ставок особенно затронет китайские автобренды, которые до сих пор не организовали в РФ базовое сборочное производство. При этом для автомобилей, которые были ввезены в страну до 1 октября, сохранятся прежние коэффициенты утильсбора при условии подачи соответствующих документов до 1 ноября. Согласно логике, от изменений должен выиграть АвтоВАЗ, так как утильсбор за его продукцию оплачивается государством, и, следовательно, нет необходимости повышать цены на автомобили этой марки. Тем не менее, существует предположение, что цены на автомобили «Лада» также увеличатся вслед за общим трендом рынка. Индексация утильсбора не коснется физических лиц, ввозящих автомобили с двигателями объемом до трех литров для личного пользования. Для них сохранятся льготные коэффициенты: 3 400 рублей утильсбора для новых автомобилей и 5 200 рублей для автомобилей старше трех лет. Как вырастут ставки утильсбора для новых легковых автомобилей, импортируемых для перепродажи: Автомобили с двигателями до одного литра: с 81 200 до 150 200 рублей;

Автомобили с двигателями до двух литров: с 306 000 до 556 200 рублей;

Автомобили с двигателями до трех литров: с 844 800 до 1 562 800 рублей;

Автомобили с двигателями до 3,5 литра: с 970 000 до 1 974 000 рублей;

Автомобили с двигателями объемом свыше 3,5 литра: с 1 235 200 до 2 285 200 рублей. При этом индексация утильсбора для дорожно-строительной техники начнется с 2025 года с ежегодным повышением на 15%. Для определенных видов спецтехники индексация будет отложена до 2026 и 2028 годов. Изменения не затрагивают льготные коэффициенты для физических лиц, ввозящих в Россию автомобили с объемом двигателя до трех литров для личного пользования, передает Pravda.Ru. В Минпромторге подчеркнули, что решение о введении долгосрочной шкалы индексации утильсбора принято для тех видов техники, которые производятся в России серийно. Также при этом техника должна производиться в объемах, достаточных для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. Фото: Анна Майорова © URA.RU Как изменятся цены на автомобили Подорожание автомобилей после увеличения утилизационного сбора будет зависеть от стоимости машины и объема ее двигателя. В таблице представлены популярные иномарки, входящие в топ-10 по продажам за январь — август 2024 года. Фото: инфографика URA.RU Модель Haval H9 была добавлена в список из-за наличия двух комплектаций, попадающих в разные диапазоны объема двигателя. Chery Tiggo 4 как самая доступная иномарка из списка подорожает на 13-15% в зависимости от комплектации. В то время как более дорогая модель Chery Tiggo 7 PRO MAX вырастет в цене примерно на 9%. Повышение спроса на легковые автомобили в РФ На фоне повышения утильсбора спрос на легковые автомобили в России достиг новых высот с начала кризиса 2022 года. В августе продажи новых машин увеличились на 8,9% по сравнению с июлем и на 35,1% по сравнению с августом 2023 года, достигнув отметки в 148,33 тысячи штук. Это число превышает предыдущий рекорд, установленный в марте. В первую неделю сентября 2024 года было продано 38,11 тысячи новых автомобилей, что является наивысшим недельным показателем с апреля. Российские дилеры ожидают, что по итогам сентября будет зафиксирован новый рекорд продаж, прогнозируемый на уровне 155 тысяч новых машин. Прогноз роста цен на автомобили к Новому году и последующие года К Новому году ожидается, что цены на обычные китайские автомобили увеличатся на 256 тысяч рублей, а стоимость двухлитровых моделей возрастет на 718 тысяч рублей. Важно обращать внимание на фактический рабочий объем двигателя, поскольку он может отличаться от заявленных двух литров и влияет на расчет утилизационного сбора. Например, у автомобилей Geely Monjaro и бензинового Haval H9 фактический объем двигателя может быть немного меньше, что указывается в паспорте транспортного средства (ПТС). Коэффициент утильсбора будет ежегодно повышаться, причем следующее изменение произойдет уже в январе 2025 года. Тогда ставка утильсбора для обычных автомобилей составит 667 400 рублей, а для машин с объемом двигателя два-три литра — 1 875 400 рублей. К 2030 году размер утильсбора достигнет значений, которые можно будет охарактеризовать как заградительные: для обычных автомобилей он составит 1 172 400 рублей, а для машин с двигателем объемом два-три литра — 3 295 000 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 октября 2024 года ставка утилизационного сбора на автомобили и прицепы будет повышена на 70—85%. Это касается новых транспортных средств, ввезенных в Россию после указанной даты, сообщили в Минпромторге РФ. В дальнейшем ставка утильсбора будет индексироваться на 10—20% с 1 января каждого нового года. Как изменятся цены на автомобили после повышения утильсбора — в материале URA.RU. С 1 октября 2024 года в России вступают в силу повышенные ставки утилизационного сбора для импортных автомобилей. План по увеличению сбора до 2030 года был опубликован правительством. Повышение ставок особенно затронет китайские автобренды, которые до сих пор не организовали в РФ базовое сборочное производство. При этом для автомобилей, которые были ввезены в страну до 1 октября, сохранятся прежние коэффициенты утильсбора при условии подачи соответствующих документов до 1 ноября. Согласно логике, от изменений должен выиграть АвтоВАЗ, так как утильсбор за его продукцию оплачивается государством, и, следовательно, нет необходимости повышать цены на автомобили этой марки. Тем не менее, существует предположение, что цены на автомобили «Лада» также увеличатся вслед за общим трендом рынка. Автомобили с двигателями до одного литра: с 81 200 до 150 200 рублей; Автомобили с двигателями до двух литров: с 306 000 до 556 200 рублей; Автомобили с двигателями до трех литров: с 844 800 до 1 562 800 рублей; Автомобили с двигателями до 3,5 литра: с 970 000 до 1 974 000 рублей; Автомобили с двигателями объемом свыше 3,5 литра: с 1 235 200 до 2 285 200 рублей. При этом индексация утильсбора для дорожно-строительной техники начнется с 2025 года с ежегодным повышением на 15%. Для определенных видов спецтехники индексация будет отложена до 2026 и 2028 годов. Изменения не затрагивают льготные коэффициенты для физических лиц, ввозящих в Россию автомобили с объемом двигателя до трех литров для личного пользования, передает Pravda.Ru. В Минпромторге подчеркнули, что решение о введении долгосрочной шкалы индексации утильсбора принято для тех видов техники, которые производятся в России серийно. Также при этом техника должна производиться в объемах, достаточных для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. Подорожание автомобилей после увеличения утилизационного сбора будет зависеть от стоимости машины и объема ее двигателя. В таблице представлены популярные иномарки, входящие в топ-10 по продажам за январь — август 2024 года. Модель Haval H9 была добавлена в список из-за наличия двух комплектаций, попадающих в разные диапазоны объема двигателя. Chery Tiggo 4 как самая доступная иномарка из списка подорожает на 13-15% в зависимости от комплектации. В то время как более дорогая модель Chery Tiggo 7 PRO MAX вырастет в цене примерно на 9%. На фоне повышения утильсбора спрос на легковые автомобили в России достиг новых высот с начала кризиса 2022 года. В августе продажи новых машин увеличились на 8,9% по сравнению с июлем и на 35,1% по сравнению с августом 2023 года, достигнув отметки в 148,33 тысячи штук. Это число превышает предыдущий рекорд, установленный в марте. В первую неделю сентября 2024 года было продано 38,11 тысячи новых автомобилей, что является наивысшим недельным показателем с апреля. Российские дилеры ожидают, что по итогам сентября будет зафиксирован новый рекорд продаж, прогнозируемый на уровне 155 тысяч новых машин. К Новому году ожидается, что цены на обычные китайские автомобили увеличатся на 256 тысяч рублей, а стоимость двухлитровых моделей возрастет на 718 тысяч рублей. Важно обращать внимание на фактический рабочий объем двигателя, поскольку он может отличаться от заявленных двух литров и влияет на расчет утилизационного сбора. Например, у автомобилей Geely Monjaro и бензинового Haval H9 фактический объем двигателя может быть немного меньше, что указывается в паспорте транспортного средства (ПТС). Коэффициент утильсбора будет ежегодно повышаться, причем следующее изменение произойдет уже в январе 2025 года. Тогда ставка утильсбора для обычных автомобилей составит 667 400 рублей, а для машин с объемом двигателя два-три литра — 1 875 400 рублей. К 2030 году размер утильсбора достигнет значений, которые можно будет охарактеризовать как заградительные: для обычных автомобилей он составит 1 172 400 рублей, а для машин с двигателем объемом два-три литра — 3 295 000 рублей.