Подросток, который избил школьника на глазах у его девушки в Асбесте (Свердловская область), начал оправдываться. Он, в частности, заявил, что не знал, сколько лет пострадавшему.
«Я искренне извиняюсь, я не знал, что ему 13 лет. Я не оправдываюсь, а делаю так, чтобы меня не выставляли чудовищем. Если бы я знал, что ему 13 лет, — я бы его и пальцем не тронул», — написал агрессор в комментариях в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте». Он также заявил, что со школьником «разговор был на равных».
После драки пострадавшего положили в отделение травматологии, ему сейчас ставят капельницы. У мальчика, по некоторым данным, частичная потеря памяти.
Инцидент произошел накануне. Когда школьник сидел с девушкой на лавочке, к ним подошли с претензией по поводу громкого смеха. Конфликт быстро разгорелся, и один из гопников избил подростка до полусмерти. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. В полиции рассказали, что начали расследование, и окончательное решение о степени тяжести травм у ребенка будет принято после медицинской экспертизы.
Подросток избил школьника на глазах у его девушки
Фото: соцсети
Напавший на школьника в Асбесте стоит слева
Фото: соцсети
Один из аргументов подростка, который избил школьника до полусмерти
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Подросток, который избил школьника на глазах у его девушки в Асбесте (Свердловская область), начал оправдываться. Он, в частности, заявил, что не знал, сколько лет пострадавшему. «Я искренне извиняюсь, я не знал, что ему 13 лет. Я не оправдываюсь, а делаю так, чтобы меня не выставляли чудовищем. Если бы я знал, что ему 13 лет, — я бы его и пальцем не тронул», — написал агрессор в комментариях в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте». Он также заявил, что со школьником «разговор был на равных». После драки пострадавшего положили в отделение травматологии, ему сейчас ставят капельницы. У мальчика, по некоторым данным, частичная потеря памяти. Инцидент произошел накануне. Когда школьник сидел с девушкой на лавочке, к ним подошли с претензией по поводу громкого смеха. Конфликт быстро разгорелся, и один из гопников избил подростка до полусмерти. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. В полиции рассказали, что начали расследование, и окончательное решение о степени тяжести травм у ребенка будет принято после медицинской экспертизы.