«Не знал, что ему 13 лет»: гопник из Асбеста, избивший школьника до потери памяти, оправдался. Фото, скрин

Подросток, избивший школьника в Асбесте до потери памяти, просит прощения

15 сентября 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

После драки пострадавший частично потерял память (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Подросток, который избил школьника на глазах у его девушки в Асбесте (Свердловская область), начал оправдываться. Он, в частности, заявил, что не знал, сколько лет пострадавшему. «Я искренне извиняюсь, я не знал, что ему 13 лет. Я не оправдываюсь, а делаю так, чтобы меня не выставляли чудовищем. Если бы я знал, что ему 13 лет, — я бы его и пальцем не тронул», — написал агрессор в комментариях в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте». Он также заявил, что со школьником «разговор был на равных». После драки пострадавшего положили в отделение травматологии, ему сейчас ставят капельницы. У мальчика, по некоторым данным, частичная потеря памяти. Инцидент произошел накануне. Когда школьник сидел с девушкой на лавочке, к ним подошли с претензией по поводу громкого смеха. Конфликт быстро разгорелся, и один из гопников избил подростка до полусмерти. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. В полиции рассказали, что начали расследование, и окончательное решение о степени тяжести травм у ребенка будет принято после медицинской экспертизы. Подросток избил школьника на глазах у его девушки Фото: соцсети Напавший на школьника в Асбесте стоит слева Фото: соцсети Один из аргументов подростка, который избил школьника до полусмерти Фото: скриншот из соцсети «ВКонтакте» Агрессор пытается оправдаться Фото: скриншот из соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подросток, который избил школьника на глазах у его девушки в Асбесте (Свердловская область), начал оправдываться. Он, в частности, заявил, что не знал, сколько лет пострадавшему. «Я искренне извиняюсь, я не знал, что ему 13 лет. Я не оправдываюсь, а делаю так, чтобы меня не выставляли чудовищем. Если бы я знал, что ему 13 лет, — я бы его и пальцем не тронул», — написал агрессор в комментариях в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте». Он также заявил, что со школьником «разговор был на равных». После драки пострадавшего положили в отделение травматологии, ему сейчас ставят капельницы. У мальчика, по некоторым данным, частичная потеря памяти. Инцидент произошел накануне. Когда школьник сидел с девушкой на лавочке, к ним подошли с претензией по поводу громкого смеха. Конфликт быстро разгорелся, и один из гопников избил подростка до полусмерти. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. В полиции рассказали, что начали расследование, и окончательное решение о степени тяжести травм у ребенка будет принято после медицинской экспертизы.