Раскрыты объекты РФ, куда могут долететь ракеты Storm Shadow с Украины

ВСУ смогут атаковать 14 российских аэродромов, если Великобритания даст им разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по России. Об этом пишет газета The Times.
«Украинские военные смогут наносить удары по 14 аэродромам на российской территории», — говорится в материале газеты. Там добавили, что в случае снятия ограничений на использование Storm Shadow, радиус удара увеличится на 250 километров. Под удар попадут нефтеперерабатывающий завод и штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.
Великобритания якобы уже разрешила Украине использовать ракеты Storm Shadow для атак на Россию, как сообщают источники в британском правительстве. Это решение уже принято, однако официальных заявлений не планируется. Также США могут снять ограничения на применение своего вооружения Украиной, о чем говорил госсекретарь Энтони Блинкен. Киев надеется, что удары по России подтолкнут Москву к переговорам, несмотря на заявления о невозможности диалога в условиях боевых действий, передает RT.
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