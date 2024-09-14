14 сентября 2024

В Екатеринбурге загорелась птицефабрика

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Пожар был на площади 50 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге загорелась птицефабрика «Свердловская» (Октябрьский район). Очевидцы поблизости видели дым у восточных ворот.

«На площади 50 квадратных метров горел пристрой к ангару. Пожар ликвидирован. Угрозы распространения не было. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее URA.RU писало о том, как вспыхнула жилая высотка на ул. Металлургов, 46 в Екатеринбурге. С восьмого этажа местные жители слышали хлопки.

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В Екатеринбурге загорелась птицефабрика «Свердловская» (Октябрьский район). Очевидцы поблизости видели дым у восточных ворот. «На площади 50 квадратных метров горел пристрой к ангару. Пожар ликвидирован. Угрозы распространения не было. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Ранее URA.RU писало о том, как вспыхнула жилая высотка на ул. Металлургов, 46 в Екатеринбурге. С восьмого этажа местные жители слышали хлопки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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