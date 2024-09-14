Происшествия Пожары В Екатеринбурге загорелась птицефабрика 15 сентября 2024 в 18:25 Размер текста - 17 + Пожар был на площади 50 квадратных метров (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге загорелась птицефабрика «Свердловская» (Октябрьский район). Очевидцы поблизости видели дым у восточных ворот. «На площади 50 квадратных метров горел пристрой к ангару. Пожар ликвидирован. Угрозы распространения не было. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Ранее URA.RU писало о том, как вспыхнула жилая высотка на ул. Металлургов, 46 в Екатеринбурге. С восьмого этажа местные жители слышали хлопки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге загорелась птицефабрика «Свердловская» (Октябрьский район). Очевидцы поблизости видели дым у восточных ворот. «На площади 50 квадратных метров горел пристрой к ангару. Пожар ликвидирован. Угрозы распространения не было. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Ранее URA.RU писало о том, как вспыхнула жилая высотка на ул. Металлургов, 46 в Екатеринбурге. С восьмого этажа местные жители слышали хлопки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям