Reuters: стрельба произошла недалеко от места, где находился Трамп

15 сентября 2024 в 23:45 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп находится в безопасности Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Секретная служба США оперативно отреагировала на стрельбу возле гольф-клуба, где недалеко от этого места находился кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. «Президент Трамп находится в безопасности после выстрелов в его окрестностях. Никаких дополнительных подробностей на данный момент», — заявил представитель Трампа Стивен Чунг, передает Reuters. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел вне территории гольф-клуба и не представлял угрозы для бывшего президента. Информация от источников указывает на то, что два человека вступили в перестрелку в районе, прилегающем к Международному полю для гольфа. Происшествие произошло в районе с высоким уровнем преступности. В июле Трамп получил ранение во время выступления в Пенсильвании. Его эвакуировали с митинга с окровавленным правым ухом, пишет RT. Позже стало известно, что погибли два человека, в том числе предполагаемый злоумышленник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Секретная служба США оперативно отреагировала на стрельбу возле гольф-клуба, где недалеко от этого места находился кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. «Президент Трамп находится в безопасности после выстрелов в его окрестностях. Никаких дополнительных подробностей на данный момент», — заявил представитель Трампа Стивен Чунг, передает Reuters. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел вне территории гольф-клуба и не представлял угрозы для бывшего президента. Информация от источников указывает на то, что два человека вступили в перестрелку в районе, прилегающем к Международному полю для гольфа. Происшествие произошло в районе с высоким уровнем преступности. В июле Трамп получил ранение во время выступления в Пенсильвании. Его эвакуировали с митинга с окровавленным правым ухом, пишет RT. Позже стало известно, что погибли два человека, в том числе предполагаемый злоумышленник.