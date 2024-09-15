15 сентября 2024

Reuters: стрельба произошла недалеко от места, где находился Трамп

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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп, stock
Дональд Трамп находится в безопасности Фото:
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Покушение на Дональда Трампа

Секретная служба США оперативно отреагировала на стрельбу возле гольф-клуба, где недалеко от этого места находился кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

«Президент Трамп находится в безопасности после выстрелов в его окрестностях. Никаких дополнительных подробностей на данный момент», — заявил представитель Трампа Стивен Чунг, передает Reuters. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел вне территории гольф-клуба и не представлял угрозы для бывшего президента.

Информация от источников указывает на то, что два человека вступили в перестрелку в районе, прилегающем к Международному полю для гольфа. Происшествие произошло в районе с высоким уровнем преступности.

В июле Трамп получил ранение во время выступления в Пенсильвании. Его эвакуировали с митинга с окровавленным правым ухом, пишет RT. Позже стало известно, что погибли два человека, в том числе предполагаемый злоумышленник.

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Секретная служба США оперативно отреагировала на стрельбу возле гольф-клуба, где недалеко от этого места находился кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. «Президент Трамп находится в безопасности после выстрелов в его окрестностях. Никаких дополнительных подробностей на данный момент», — заявил представитель Трампа Стивен Чунг, передает Reuters. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел вне территории гольф-клуба и не представлял угрозы для бывшего президента. Информация от источников указывает на то, что два человека вступили в перестрелку в районе, прилегающем к Международному полю для гольфа. Происшествие произошло в районе с высоким уровнем преступности. В июле Трамп получил ранение во время выступления в Пенсильвании. Его эвакуировали с митинга с окровавленным правым ухом, пишет RT. Позже стало известно, что погибли два человека, в том числе предполагаемый злоумышленник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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