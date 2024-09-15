15 сентября 2024

Сын Трампа сообщил о задержании подозреваемого после стрельбы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, автомат калашникова, противостояние, оружие, вооружение, война, подготовка, ак, боекомплект, конфликт, мобилизация, сво, ак 74
В кустах рядом с ЧП был обнаружен АК-47 Фото:

Подозреваемый был задержан после стрельбы, произошедшей недалеко от места пребывания кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщил сын Трампа, ссылаясь на правоохранительные органы.

«Подозреваемый задержан», — сообщил сын политика на своей странице в соцсети Х. Он подтвердил ареста после инцидента со стрельбой рядом с местом, где находился его отец. По данным местных правоохранительных органов, в кустах рядом с ЧП был обнаружен АК-47, рассказал он.

Штаб Трампа опубликовал заявление, подтверждающее, что кандидат в президенты в безопасности. Как пишет газета New York Post, два человека стреляли друг в друга за пределами гольф-клуба Трампа, он не был мишенью.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подозреваемый был задержан после стрельбы, произошедшей недалеко от места пребывания кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщил сын Трампа, ссылаясь на правоохранительные органы. «Подозреваемый задержан», — сообщил сын политика на своей странице в соцсети Х. Он подтвердил ареста после инцидента со стрельбой рядом с местом, где находился его отец. По данным местных правоохранительных органов, в кустах рядом с ЧП был обнаружен АК-47, рассказал он. Штаб Трампа опубликовал заявление, подтверждающее, что кандидат в президенты в безопасности. Как пишет газета New York Post, два человека стреляли друг в друга за пределами гольф-клуба Трампа, он не был мишенью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...