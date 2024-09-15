Сын Трампа сообщил о задержании подозреваемого после стрельбы

16 сентября 2024 в 00:10 Размер текста - 17 +

В кустах рядом с ЧП был обнаружен АК-47 Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Подозреваемый был задержан после стрельбы, произошедшей недалеко от места пребывания кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщил сын Трампа, ссылаясь на правоохранительные органы. «Подозреваемый задержан», — сообщил сын политика на своей странице в соцсети Х. Он подтвердил ареста после инцидента со стрельбой рядом с местом, где находился его отец. По данным местных правоохранительных органов, в кустах рядом с ЧП был обнаружен АК-47, рассказал он. Штаб Трампа опубликовал заявление, подтверждающее, что кандидат в президенты в безопасности. Как пишет газета New York Post, два человека стреляли друг в друга за пределами гольф-клуба Трампа, он не был мишенью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подозреваемый был задержан после стрельбы, произошедшей недалеко от места пребывания кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщил сын Трампа, ссылаясь на правоохранительные органы. «Подозреваемый задержан», — сообщил сын политика на своей странице в соцсети Х. Он подтвердил ареста после инцидента со стрельбой рядом с местом, где находился его отец. По данным местных правоохранительных органов, в кустах рядом с ЧП был обнаружен АК-47, рассказал он. Штаб Трампа опубликовал заявление, подтверждающее, что кандидат в президенты в безопасности. Как пишет газета New York Post, два человека стреляли друг в друга за пределами гольф-клуба Трампа, он не был мишенью.