15 сентября 2024

Доцент Гиринский: военным пенсионерам повысят пенсии до 41,5 тысячи рублей

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С октября пенсии повысят до 41 тысячи рублей некоторым россиянам Фото:

Военным пенсионерам и приравненным к ним категориям граждан с октября будет произведено повышение пенсий. Об этом информирует Андрей Гиринский, доцент экономического факультета РУДН.

«Актуальный уровень индексации пенсий, который рассчитывается исходя из ожидаемой инфляции, составляет 5,1%», — указал Гиринский в беседе с агентством «Прайм». Ранее прогнозируемый параметр индексации был на уровне около 4,5%.

Помимо индексации, увеличение пенсий будет связано с изменением понижающего коэффициента от суммы денежного довольствия военнослужащего с 89,32% до 89,83%. Также планируется рост размера самого денежного довольствия на 4,5%, что также положительно скажется на величине пенсий.

В России в два раза за десять лет выросла пенсия по потере кормильца. Сейчас она составляет 8134,88 руб.

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Военным пенсионерам и приравненным к ним категориям граждан с октября будет произведено повышение пенсий. Об этом информирует Андрей Гиринский, доцент экономического факультета РУДН. «Актуальный уровень индексации пенсий, который рассчитывается исходя из ожидаемой инфляции, составляет 5,1%», — указал Гиринский в беседе с агентством «Прайм». Ранее прогнозируемый параметр индексации был на уровне около 4,5%. Помимо индексации, увеличение пенсий будет связано с изменением понижающего коэффициента от суммы денежного довольствия военнослужащего с 89,32% до 89,83%. Также планируется рост размера самого денежного довольствия на 4,5%, что также положительно скажется на величине пенсий. В России в два раза за десять лет выросла пенсия по потере кормильца. Сейчас она составляет 8134,88 руб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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