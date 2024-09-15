Доцент Гиринский: военным пенсионерам повысят пенсии до 41,5 тысячи рублей

Военным пенсионерам и приравненным к ним категориям граждан с октября будет произведено повышение пенсий. Об этом информирует Андрей Гиринский, доцент экономического факультета РУДН.
«Актуальный уровень индексации пенсий, который рассчитывается исходя из ожидаемой инфляции, составляет 5,1%», — указал Гиринский в беседе с агентством «Прайм». Ранее прогнозируемый параметр индексации был на уровне около 4,5%.
Помимо индексации, увеличение пенсий будет связано с изменением понижающего коэффициента от суммы денежного довольствия военнослужащего с 89,32% до 89,83%. Также планируется рост размера самого денежного довольствия на 4,5%, что также положительно скажется на величине пенсий.
В России в два раза за десять лет выросла пенсия по потере кормильца. Сейчас она составляет 8134,88 руб.
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