Доцент Гиринский: военным пенсионерам повысят пенсии до 41,5 тысячи рублей

16 сентября 2024 в 06:40 Размер текста - 17 +

С октября пенсии повысят до 41 тысячи рублей некоторым россиянам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Военным пенсионерам и приравненным к ним категориям граждан с октября будет произведено повышение пенсий. Об этом информирует Андрей Гиринский, доцент экономического факультета РУДН. «Актуальный уровень индексации пенсий, который рассчитывается исходя из ожидаемой инфляции, составляет 5,1%», — указал Гиринский в беседе с агентством «Прайм». Ранее прогнозируемый параметр индексации был на уровне около 4,5%. Помимо индексации, увеличение пенсий будет связано с изменением понижающего коэффициента от суммы денежного довольствия военнослужащего с 89,32% до 89,83%. Также планируется рост размера самого денежного довольствия на 4,5%, что также положительно скажется на величине пенсий. В России в два раза за десять лет выросла пенсия по потере кормильца. Сейчас она составляет 8134,88 руб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военным пенсионерам и приравненным к ним категориям граждан с октября будет произведено повышение пенсий. Об этом информирует Андрей Гиринский, доцент экономического факультета РУДН. «Актуальный уровень индексации пенсий, который рассчитывается исходя из ожидаемой инфляции, составляет 5,1%», — указал Гиринский в беседе с агентством «Прайм». Ранее прогнозируемый параметр индексации был на уровне около 4,5%. Помимо индексации, увеличение пенсий будет связано с изменением понижающего коэффициента от суммы денежного довольствия военнослужащего с 89,32% до 89,83%. Также планируется рост размера самого денежного довольствия на 4,5%, что также положительно скажется на величине пенсий. В России в два раза за десять лет выросла пенсия по потере кормильца. Сейчас она составляет 8134,88 руб.