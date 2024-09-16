Боевые корабли России и Китая вышли в Японское море

Флоты РФ и КНР провели учения «Океан-2024»

16 сентября 2024 в 07:18 Размер текста - 17 +

В учениях «Океан-2024» задействованы более 90 человек личного состава России и Китая Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Боевые корабли Тихоокеанского флота России и ВМС Китая провели учения «Океан-2024» в Японском море. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «В Японском море боевые корабли Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая, действуя в составе совместного отряда, отработали комплексные задачи с выполнением боевых стрельб ракетным оружием и артиллерией в рамках СКШУ «Океан-2024», — рассказали в ведомстве. Сообщение опубликовано в их официальном telegram-канале. От России в этом учении участвовало более 15 кораблей, действия которых поддерживали свыше 10 самолетов и вертолетов. В ходе учений были отработаны действия по устранению угрозы атаки безэкипажных катеров и FPV-дронов условного противника, а также проведены артиллерийские стрельбы и пуски ракет. В маневрах приняли участие значительное количество кораблей, подводных лодок, самолетов и вертолетов обеих стран. Стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» начались 11 сентября и продлятся до 16 сентября, в них задействованы более 90 тысяч человек личного состава, более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также свыше 120 самолетов и вертолетов. Учения проходят под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях нескольких океанов и морей. Ранее два МиГ-31БМ в рамках учений «Океан-2024» перехватили условного противника над нейтральными водами Японского моря. Согласно информации Минобороны России, роль нарушителя воздушного пространства выполнял самолет Ил-38, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боевые корабли Тихоокеанского флота России и ВМС Китая провели учения «Океан-2024» в Японском море. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «В Японском море боевые корабли Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая, действуя в составе совместного отряда, отработали комплексные задачи с выполнением боевых стрельб ракетным оружием и артиллерией в рамках СКШУ «Океан-2024», — рассказали в ведомстве. Сообщение опубликовано в их официальном telegram-канале. От России в этом учении участвовало более 15 кораблей, действия которых поддерживали свыше 10 самолетов и вертолетов. В ходе учений были отработаны действия по устранению угрозы атаки безэкипажных катеров и FPV-дронов условного противника, а также проведены артиллерийские стрельбы и пуски ракет. В маневрах приняли участие значительное количество кораблей, подводных лодок, самолетов и вертолетов обеих стран. Стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» начались 11 сентября и продлятся до 16 сентября, в них задействованы более 90 тысяч человек личного состава, более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также свыше 120 самолетов и вертолетов. Учения проходят под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях нескольких океанов и морей. Ранее два МиГ-31БМ в рамках учений «Океан-2024» перехватили условного противника над нейтральными водами Японского моря. Согласно информации Минобороны России, роль нарушителя воздушного пространства выполнял самолет Ил-38, пишет RT.